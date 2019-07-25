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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
25.07.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

Almanya’da en çok ‘tükenmişlik sendromu’ artmış

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Almanya’da en çok ‘tükenmişlik sendromu’ artmış

Almanya’da DAK adlı sigorta şirketinin yaptığı araştırma, son 20 yılda psikolojik hastalıklar nedeniyle çalışamaz raporu alanların sayısının üç kat arttığını ortaya çıkardı. Psikolojik hastalıklar arasında tükenmişlik sendromu başı çekerken depresyon ve uyum sorunu da en çok rapor alınan hastalıklar arasında yer aldı.

SİGORTA şirketi 1997 yılından 2017 yılına kadar geçen 20 yıllık sürede psikolojik hastalıklar nedeniyle işe gidemeyen çalışanların durumunu araştırdı. Araştırmanın sonucuna göre 1997 yılında rapor alıp işe gidemeyenler arasında psikolojik nedenleri gösterenlerin oranı sadece binde 7 iken bu oran 2017 yılında yüzde 2.5’e yükseldi.

‘ARTIK TABU DEĞİL’
Araştırmada, çalışanların en çok tükenmişlik sendromu, depresyon ve uyum sorunu gibi psikolojik hastalıklar nedeniyle rapor aldığı da ortaya çıktı. DAK Yönetim Kurulu Başkanı Andreas Storm, sayının yükselmesinde açık toplum etkisinin de bulunduğunu belirterek, “Artık hastalarla doktorlar geçmiş yıllara göre hastalıklar ilgili daha rahat konuşabiliyorlar. Bu konu artık tabu değil. Bunun da rakamın yüksek olmasında etkisi var” dedi.

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