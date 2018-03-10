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Almanya’da camiye saldıran PKK, olayın görüntülerini yayınladı

AA
10.03.2018 - 15:40 | Son Güncelleme:

Almanya’da terör örgütü PKK, Baden Württemberg eyaletindeki Lauffen kentinde bulunan camiye önceki gece düzenledikleri molotoflu saldırının görüntülerini internetten yayınladı.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Akşemsettin Camisi’ne dün yerel saatle 02.00 sularında düzenlenen saldırının video görüntüleri, terör örgütüne yakın ‘Roja Civan’ adlı internet sitesinde yayınlandı.
Görüntülerde, 4 kişinin ellerinde molotoflarla caminin cam ve kapılarına saldırdığı, içlerinden birinin ise elindeki taşlarla camları kırdığı görülüyor. Saldırganlar daha sonra hep birlikte olay yerinden kaçıyor.
Terör propagandasının yapıldığı sitede ayrıca, ‘Afrin’e yönelik saldırıların sürdüğü her gün direnişlerinin daha fazla artacağı’ şeklinde tehditlere yer veriliyor.
Almanya’da geçen yıl Müslümanlara ait kurum ve kuruluşlara yönelik yaklaşık bin saldırının kayıtlara geçtiği, kayıtlara geçmeyen ya da adi suç olarak geçen İslamofobik saldırıların sayısının çok daha fazla olduğu belirtiliyor.

Almanya’da camiye saldıran PKK, olayın görüntülerini yayınladı

Almanya’da camiye saldıran PKK, olayın görüntülerini yayınladı

Etiketler: avrupadan haberler , ALMANYA , PKK , cami saldırısı
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