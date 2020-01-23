Almanya’da 5 PKK’lı hâkim karşısında

STUTTGART Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde devam eden davada PKK’nın sözde Baden Württemberg eyalet yöneticisi Veysel S. (37) ile örgüt üyeleri Agit K. (26), Cihan A. (38), Özkan T. (33) ve Evrim A. (35) eski bir örgüt üyesinin şikâyeti üzerine yargılanıyor. Örgüt üyeleri, adam kaçırmak, alıkoymak ve işkence yapmak ile yasa dışı terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmakla suçlanıyor. Eski örgüt üyesi, PKK’lıların kendisini 13 Nisan 2018’de kaçırıp bir restoranda alıkoyduklarını, gözlerini bağladıktan sonra da kendisine işkence yaptıklarını ve para istediklerini polise bildirmişti. Kendisini kaçıran PKK’lıların silahlı olduğunu ve Alman polisine muhbirlik yaptığı gerekçesiyle kendisini ölümle tehdit ettiklerini de anlatmıştı. Der Spiegel’in haberine göre davanın en önemli tanığı olarak mahkemeye çağırılan eski PKK’lı, daha önceki duruşmalarda mahkemeye ayrıntılı ifade verdi. Ancak son yapılan duruşmada PKK’lıların avukatlarının sorularını ise vereceği bilginin aleyhinde olabileceği gerekçesiyle susma hakkını kullandı. Davada başka tanıklar da dinlenecek.

14 BİN ÜYESİ VAR

Davanın bir numaralı sanığı Veysel S., Almanya’da PKK’nın önde gelen isimlerinden biri. Ağustos 2014’ten Haziran 2015’e kadar PKK’nın sözde Hamburg Bölge yöneticiliği yaptı. Ardından örgüt tarafından Berlin bölgesi sözde sorumlusu olarak atandı. 2017 yılında ise PKK’nın Baden Württemberg Eyalet sözde sorumlusu olarak Stuttgart’a gönderildi. Burada PKK’nın eylemlerini ve faaliyetlerini koordine etti. Almanya’da PKK, 1993 yılından beri terör örgütü olarak kabul edilip faaliyetleri yasaklanmıştı. Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı rakamlarına göre PKK’nın Almanya’da 14 bin üyesi bulunuyor.