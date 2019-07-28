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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
28.07.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

‘Almanya yedek kulübesinde oturup izlememeli’

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‘Almanya yedek kulübesinde oturup izlememeli’

İran’ın İngiltere bandıralı tankeri alıkoymasından sonra Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin Hürmüz Körfezi’ne askeri göndermesi tartışmaları Almanya’da da sürüyor. İngiltere’nin çağrısına hükümet henüz bir cevap vermezken, Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, Almanya’nın körfeze asker göndermesi gerektiğini söyledi.

ISCHINGER, “Gemilerin serbest dolaşmasına en çok da dünyanın en büyük ihracatçısı olan Almanya’nın ihtiyacı var. Eğer şimdi AB Hürmüz Körfezi’ne askeri misyon gönderilmesini tartışıyorsa, Almanya yedek kulübesinde oturup da bu tartışmaları izlemekle kalmamalı” dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu’nun özel toplantısında askeri misyon gönderilmesiyle ilgili bilgi verdi. Basında yer alan, Maas’ın askeri misyona Almanya’nın destek olacağı yönde görüş belirttiği haberleri ise Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.

‘HAZIRLIKLI OLMALIYIZ’
Ancak Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, askeri gemilerin bölgeye gönderilmesine sıcak bakıyor. CDU’nun önemli isimlerinden Röttgen, Twitter’dan, “Denizlerde serbest dolaşım uluslararası hukukun temel taşını oluşturur. Çıkarlarımız tehdit altındaysa, onları korumak için bir şeyler yapmaya hazırlıklı olmalıyız” paylaşımıyla asker göndermek gerektiğinin mesajını vermişti. Almanya Savunma Bakanı ve CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer de asker gönderilmesine sıcak bakan isimler arasında bulunuyor.

 

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