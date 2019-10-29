Almanya Ekonomi Bakanı ölümden döndü: Zirvede düştü, burnu kırıldı
Dortmund’da katıldığı ‘Dijital Zirvede konuşma yaptıktan sonra podyumdan inerken düşen Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ölümden döndü. Bilincini kaybeden Bakanın burnu kırıldı, vücudunda yırtıklar oluştu. Bakan hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
ALMAN Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Dortmund’da katıldığı Dijital Zirve’de ölümden döndü. Konuşma yaptıktan sonra yerine oturmak için podyumdan indiği sırada dengesini kaybeden 61 yaşındaki Altmaier, yüz üstü yere kapandı. Görenlerin yüreğini ağzına getiren kazada Altmaier ölümden döndü. Bir süre bilincini kaybeden Bakanın burnu kırıldı, vücudunda morarma, yırtık ve ezilmeler oluştu. Altmaier hemen hastaneye kaldırıldı.
ZİRVEYE ARA VERİLDİ
Altmaier’in düşmesinden sonra salonda büyük şok yaşandı. Görevliler Dijital Zirve’ye katılan ekonomi, siyasi, bilim ve toplumun diğer esimlerinden oluşan davetlileri salondan çıkardı. Salondaki görevliler ve korumalar bakanın etrafında etten duvar örerek yerde bakanın bu halde görüntüsün alınmasını engelledi. Altmaier hemen tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken davetliler yeniden salona alındılar ve zirve kaldığı yerden devam etti.
AKK GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDU
Dortmund’daki klinikte saatlerce tedavisi süren Altmaier, çarşamba günü yapılacak bakanlar kurulu toplantısına katılamayacak. CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer, partili arkadaşına sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Korkunç bir şok. Sevgili Peter Altmaier, sana geçmiş olsun ve umarım kısa sürede ayağa kalkarsın.” SPD’li Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Başbakan Angela Merkel adına hükümet sözcüsü de Altmaier’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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