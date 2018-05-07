Almanya da çok değişti

AVRUPA’nın, Avrupa Birliği’nin (AB) lokomotifi gelir.

Her alanda özgürlük gelir.

Çoğu alanda eşitlik gelir.

Demokratik hukuk devleti gelir.

Alman denince akla; medeni bir toplum gelir.

Dürüstlük gelir.

Açık sözlülük gelir.

Randevuya zamanında gelmek gelir.

Her şeyi aylar öncesinden çok iyi planlama gelir.

Çalışkanlık gelir.

Disiplin gelir.

Özellikle de iş disiplini ve iş ahlakı.

Ancak son yıllarda planlama ver iş disiplininin zaman zaman raydan çıktığı gözlenmektedir.

Hem de ciddi bir biçimde.

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Almanya’nın liman kenti Hamburg’da Elphi veya Elbphi olarak bilinen Elbphilharmonie (Elb Filarmoni) binasının temeli 2007 yılında atıldı.

İlk hesaplara göre 77 milyon euroya mal olacaktı.

2010 yılında da açılışı yapılacaktı.

Ama evdeki hesap çarşıya uymadı.

Elbphi 2016 yılında tamamlandı.

Ve 77 milyon euro yerine 800 milyon euroya mal oldu.

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Baden-Württemberg Eyaleti’nin başkenti Stuttgart tren istasyonun yeraltına çekilmesini ve havalimanı ile kent merkezi arasında metro, yakın bir kaç banliyö arasında da demiryolu bağlantısı içeren Stuttgart 21 projesi de öyle.

Yıllarca planlar ve hesaplar yapıldı.

2010 yılında temel atıldı.

4.5 milyar euroya mal olması hesaplanmıştı.

Çoktan tamamlanması gerekiyordu.

Ama bir türlü bitmedi.

Şu ana kadar 8.2 milyar euro harcandı.

2020 yılında bitmesinden hareket ediliyor.

“2022 yılında ancak biter” diyenler de var.

Maliyet konusunda ise bir rakam verilmiyor.

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Ya Almanya’nın başkenti Berlin’deki BER kısa adı verilen Berlin-Brandenburg Willy Brandt Havaalanı?

2006 yılında inşaat başladı.

1 milyar 112 milyon euroya mal olacak ve 2012 yılında açılışı yapılacaktı.

Olmadı.

Maliyet 2008’de 2.4 milyar euroya, 2012’de 4.5 milyar euroya, 2015’te 6 milyar euroya yükseldi.

Açılış 2017’ye ertelenmişti.

Yine olmadı.

Şimdi 2020 yılında açılış planlanıyor.

“2022’den önce olmaz” diyen uzmanlar da var.

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Alman Ordusu da öyle.

Durum içler acısı.

Askeri olarak değil ama resmî açıklamalara göre Alman Ordusu şu anda yedek parça eksikliği yüzünden olası bir saldırıya karşı ülkeyi savunabilecek konumda değil.

Parlamenter Ordusu denilen Federal Ordu’nun görevi Almanya’nın bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü savunmak, yurttaşlarını korumaktır.

Tabii NATO’da da bir dizi sorumluluk ve yükümlülükleri vardır.

Ama Alman Ordusu şu anda bunlara hazır değil.

244 Leopard 2 tipi savaş tankından ancak 105’i devrededir.

129 Eurofighter savaş jetinden sadece 39’u kullanılma hazırdır.

93 Tornado jetinden de sadece 26’sı.

15 adet A 400 M tipi Airbus nakliye uçağından da sadece 3’ü.

Yedek parça eksikliği yüzünden sadece bir denizaltı devrededir.

Helikopterler de öyle.

Pilotlar da.

Helikopterlerin yedek parça eksikliği yüzünden öngörülen saat kadar uçuş yapamadıkları için 2016 yılında 12 ve 2017 yılında da 19 pilotun lisansı iptal edilmiştir.

2018 yılı bütçesinden Federal Savunma Bakanlığı bütçesine 38.5 milyar euro ayrıldığı halde, Bakan Ursula von der Leyen, memnun değildir.

Bu bütçe ile eksikliklerin giderilemeyeceğini söylemektedir.

Tabii iki Almanya’nın birleşmesinden beri Federal Ordu’nun ihmal edildiğini de.

İşte tüm bu örnekler, Almanya’nın da, Almanların da değişmeye başladığını, hatta değiştiğini, hem de çok değiştiğini göstermektedir.