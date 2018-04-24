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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraflar: AP - Facebook
24.04.2018 - 09:29, Son Güncelleme:

Alman Cumhurbaşkanı, Alevi temsilcilerini kabul etti

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Alman Cumhurbaşkanı, Alevi temsilcilerini kabul etti

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’nu heyetini kabul etti. Federasyon Başkanı Mat görüşmeyi, “çok önemli, değerli ve anlamlı” olarak nitelendirdi.

Alman Cumhurbaşkanı, Alevi temsilcilerini kabul ettiCUMHURBAŞKANI Frank-Walter Steinmeier, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Başkanı Hüseyin Mat başkanlığındaki heyeti, resmi konutu olan Bellevue Sarayı’nda kabul etti.
Bir süredir Almanya’daki dini kuruluşların temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştiren ve bu kapsamda AABF temsilcileriyle bir araya gelen Steinmeier, buluşmada Alevilerin Almanya’daki konumu, Alevi din dersleri ve Alevi din öğretmenlerinin yetiştirilmesi gibi konularda bilgiler aldı.
45 dakika gerçekleşmesi planlanan görüşmenin yaklaşık 1.5 saat sürdüğü öğrenildi. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Mat, Cumhurbaşkanı Steinmeier ile yaptıkları görüşmenin ardından Deutsche Welle Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

ALEVİLER İÇİN BİR İLK
Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun bugüne kadar Alman cumhurbaşkanları tarafından birçok resepsiyon ve yemeğe davet edildiğini söyleyen Mat, “Bu kabul, ilk kez Alman Cumhurbaşkanı tarafından sadece Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu olarak kabul edilmemiz, baş başa görüşmemiz açısından bir ilk. Bizim için çok önemli, değerli ve anlamlı bir görüşme oldu” dedi. Görüşmenin kendilerini çok mutlu ettiğini, birçok konuda görüşlerini aktarma fırsatı bulduklarını kaydeden Mat, “Bu kabulü Alman devletinin Alevileri tam anlamıyla kabul edip, değer vermesinin bir göstergesi olarak görüyoruz. Aleviler artık Almanya’nın bir parçası, önemli bir unsuru” değerlendirmesini yaptı.
Almanya’daki Alevi toplumunun, kamu tüzel kişiliği kazanma konusunda yürüttüğü çabalar hakkında Cumhurbaşkanı Steinmeier’e bilgi verdiklerini söyleyen Mat, şöyle devam etti:
“Almanya’da devletten talep edip alamadığımız bir hak yok aslında. Bir tek kamu tüzel kişiliği kazanma konusu var, onunla ilgili de Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde çok önemli, olumlu gelişmeler var. Bu statünün de elde edilmesiyle Almanya’daki Alevilerin kamu alanında da söz sahibi olması bizi mutlu edecek. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı Steinmeier’e de ilettik.”

CUMHURBAŞKANI BİZİ DİNLEDİ’
Görüşmede son dönemde Türkiye’de tırmanan kutuplaşmayı, bunun Almanya’ya yansımalarını, bu konudaki rahatsızlıklarını da aktardıklarını anlatan Mat, “Özellikle AKP hükümetinden dolayı burada, Almanya’da da Alevilere dönük kin ve nefret arttı... Bundan Alevilerin duyduğu rahatsızlığı da dile getirdik. Cumhurbaşkanı da bizi dinledi” şeklinde konuştu. Buluşmada Almanya’da gelişmeleri, uyum konularını da ele aldıklarını ifade eden Mat, Cumhurbaşkanı Steinmeier’in “Alevilerin Almanya için taşıdığı öneme vurgu yapmasından” memnuniyet duyduklarını söyledi.
Mat sözlerini şöyle tamamladı: “Sayın Steinmeier bize Alevilerin uyum konusunda kendilerini Almanya’da ispatlamalarının önemli olduğunu söyledi, ‘Biz burada tüm inançların, eşit koşullarda, barış içerisinde, demokratik ilkelere bağlı kalarak bir arada yaşamasını, kendi faaliyetlerini yürütmelerini bekliyoruz’ dedi. Bunun devletin temennisi olduğunu kaydetti.”

 

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