Açık o kadar büyük ki!..

BERTELSMANN Vakfı’nın yaptığı araştırmaya göre, Almanya’nın nitelikli iş gücü ihtiyacı her geçen yıl daha da artacak. 2035 yılına kadar ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü ihtiyacı ortalama 96 bin olarak tahmin edilirken, 2035’ten sonra bu rakamın daha da artacağı, 2060’da 197 bini bulacağı belirtiliyor. Almanya, 2018’de aralarında Türkiye’nin da bulunduğu çok sayıda ülkeden nitelikli iş gücü ihtiyacını karşıladı. AB üyesi olmayan üçüncü ülkelerden Almanya’ya 44 bin 113 nitelikli ve az nitelikli iş gücü istihdam edildi. TÜRKİYE’DEN 2 BİN 545 KİŞİ

2018’de Türkiye’den 2 bin 288’i nitelikli, 257’si düşük nitelikli toplam 2 bin 545 kişi Almanya’da iş bulurken, AB dışından en çok nitelikli iş gücü 7 bin 28 kişiyle Hindistan’dan geldi. Hindistan’ı ikinci sırada 3 bin 689 kişiyle ABD, 3 bin 194 kişiyle Sırbistan takip etti. Türkiye ise yedinci sırada yer aldı. Gelen nitelikli iş gücünün yüzde 21’i sanayide, yüzde 17’si ticari alanda ve yüzde 10’u da hasta ve yaşlı bakımı alanında istihdam edildi. Almanya’ya ayrıca serbest ticaret yapmak üzere gelip şirket kuran üçüncü ülke vatandaşı sayısı ise bin 718 olarak açıklandı. 2018’de üniversite mezunlarına verilen ‘Mavi Kart’ ile çalışma izni alanların sayısı ise 12 bin olarak açıklandı. ‘İŞ GÜCÜ SIRAYA GİRMEYECEK’

Uzmanlar, Alman ekonomisinin önündeki en büyük frenin her alanda nitelikli iş gücü açığı olduğu görüşünde birleşirken, Alman Zanaatkârlar Birliği Başkanı Hans Peter Wollseifer, kendi sektörlerinin de büyük oranda zanaatkâra ihtiyaç duyulduğunu söyledi: “Neredeyse her alanda kalifiye iş gücü açığı var. İnşaat sektöründe, yol yapımında, yapı teknolojisinde, sıhhi tesisatta, kalorifer tesisatında ve gıda endüstrisinde. Bizim doğrudan kalifiye eleman göçüne ihtiyacımız var. Bu konuda herkes hemfikir. Yasanın yürürlüğe girmesiyle de hemen ihtiyaç giderilmez. Nitelikli iş gücünün Almanya’nın kapısında sıraya girmeyeceğini biliyoruz. Eğer üçüncü ülkelerden her yıl birkaç bin nitelikli işçi getirebilirsek bu bir başarı olacaktır.”