55 bin mermi ne için?
Almanya’da büyük bir terör saldırısı hazırlığındayken yakalanan ‘Nordkreuz’ (Kuzey Haç) adlı aşırı sağ terör grubunun lideri özel timci Marko G. Schwerin Eyalet Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.
MARKO G., sadece silah yasasına aykırı hareket etmekle değil, ‘Kuzey Haç’ adlı aşırı sağ grubu kurmakla suçlanıyor. Grubu kurduğunu itiraf eden zanlı, terör eylemi hazırlığı içinde olduklarını ise reddediyor. Gruptakilerin ruhsatlı silah taşıyan insanlar olduğunu iddia eden Marko G., olası bir felakete karşı hazırlık yaptıklarını savunuyor. Grubun diğer iki elebaşısı ise eski bir polis memuru Jan Hendrik H. ile avukat Haik J. ‘Kuzey Haç’ grubu 30 kişiden oluşuyor. Grup üyelerinin evlerine düzenlenen baskınlarda 25 bin kişilik ‘düşman listesi’ bulunmuştu. Listede, siyasi partilerin üst düzey yöneticilerinin, aşırı sağa karşı tavır alan siyasetçilerin, gazetecilerin isimleri bulunuyor. Ayrıca gruba ait evlerde 200 ceset torbası, kireç, gıda, su bidonları stokları ortaya da çıkarıldı. Sanık Marko G. bu stokların savcılığın iddia ettiği gibi devletin çökeceği bir gün için değil, herhangi bir felakete karşı hazırlık olduğunu söylüyor.
Düzenli olarak atış talimleri yapan grubun, terör örgütü NSU kurbanı Mehmet Turgut adına bir de atış yarışması düzenlediği ortaya çıktı. Yarışmayı, özel timci Marko G.’nin kazandığı ve silahlı bir insan figürü olan kupanın üzerinde ‘2004 yılında öldürülen Mehmet Turgut’un anısına’ diye yazdığı belirlendi.
CEPHANELİK ÇIKTI
‘Kuzey Haç’ örgütü, 2017 yılında polis baskınlarıyla ortaya çıkarıldığında Almanya tam bir şok yaşadı. Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’nde kurulan örgüt, devleti tehlikeye düşürecek, büyük bir terör saldırısı hazırlığı içinde yakalandı. Baskınlar önce kamuoyundan gizli tutuldu. Ancak asıl şok, örgütün kurucularının polis ve özel timci çıkmasıyla yaşandı. Önce olayla ilgili tanık olarak dinlenen terörle mücadele özel harekat timi (SEK) görevlisi Marko G.’nin evinde yapılan aramada toplam 55 bin mermi ele geçirildi.
Marko G.’ye ait ev ve bungalo, tam bir cephanelik çıktı. 55 bin mermiyle birlikte tabancalar, makineli silahlar, kör bombalar, coplar, bıçaklar bulundu. Makineli silahlar arasında Alman ordusuna ait 1993 yılında Brandenburg’taki silah deposunda kaybolan ‘Uzi’ tipi bir silah da çıktı. Haziran 2019’da tutuklanan Marko G. davası için 5 ya da 6 oturum yapılması ön görüldü.
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