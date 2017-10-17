Asi Nehri'ne güvenlik seddesi

Ekinci, güvenlik seddesinin, Hatay'ın Altınözü ilçesi Bohşin ile Hacıpaşa mahalleleri arasındaki 17 bin 500 metre uzunluğundaki Türkiye ve Suriye sınırını birbirinden ayıran Asi Nehri'nde yapılacağını belirtti. Asi Nehri Güvenlik Seddesi projesine dün itibariyle başlandığını ifade eden Ekinci, şunları kaydetti:

"Güvenlik seddesi toprak dolgu olarak yüksekliği 3 metre, iç platform genişliği ise 7 metre şeklinde olacaktır. Çalışmayı 10 ay içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Projenin amacı hem insan kaçakçılığının ve terörist unsurlarının geçişlerini hem de ticari mal kaçakçılığının önlenmesine yöneliktir. Projemizin tamamı DSİ'nin makine ve ekipman gücüyle yapıyoruz. Çalışmalarda yaklaşık 65 kamyon ve 20 civarında çeşitli türlerde iş makinamız olacaktır."

Ekinci, Asi Nehri Güvenlik Seddesi Projesi'nin DSİ'nin güncel en büyük makineli çalışma programı olduğunu da sözlerine ekledi.

SEDDE NE DEMEK?

Sedde bir su yapısıdır. Barajdan küçük, nehir üstündeki su durdurma yapılarına denir.