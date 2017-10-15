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    Aşağı Saksonya’da seçimi SPD kazandı

    BERLİN
    15.10.2017 - 19:36 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti Meclisi için yapılan seçimleri, Sosyal Demokrat Parti (SPD) kazandı. Seçim sonuçları, Merkel’in federal düzeyde Yeşiller ve Hür Demokratlarla yapacağı koalisyon görüşmelerinde elini zayıflattı.

    ALMANYA’da koalisyon hükümetinin görüşmelerine başlanmadan önce tüm siyasi partiler, Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi için yapılacak seçimlerden çıkacak sonuçları bekliyordu. Erken seçime giden Aşağı Saksonya’da Sosyal Demokratlarla (SPD) Yeşiller koalisyon hükümeti iş başındaydı. Seçim kampanyasının başında Hıristiyan Demokratlar (CDU) anketlerde önde görünüyordu. Ancak seçime bir hafta kala anket sonuçları tersine döndü. Eyalet Başbakanı SPD’li Stephan Weil, seçimin kaderini son anda değiştirdi.
    Weil’in bu çıkışı, sandık sonuçlarına da yansıdı. Seçimi Weil’in partisi SPD kazandı.
    SPD oyların yüzde 37.2’sini aldı. Sandıklardan Merkel’in partisi CDU’ya yüzde 34.9, Yeşiller’e yüzde 8.2, FDP’ye yüzde 7.4 oranında oy çıktı.
    Sol Parti yüzde 4.6 oy oranıyla yüzde 5’lik seçim barajına takıldı ve meclis dışı kaldı. 24 Eylü genel seçimlerinde oy patlaması yapan AfD ise yüzde 5.5 oranında oy aldı.
    Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) sandıktan birinci çıkıp, eyalet hükümetini Sosyal Demokratlar’dan almayı ve bu sonuçla federal düzeyde kurulacak koalisyon hükümetinde Merkel’in elini güçlendirmeyi umut ediyordu. Ancak CDU’nun istediği olmadı. CDU’nun eyalette kaybetmesi, Merkel’in federal düzeyde Yeşiller ve Hür Demokratlarla (FDP) kurmayı planladığı koalisyon görüşmelerinde elini zayıflattı.
    Bu arada federal düzeyde koalisyon görüşmeleri ise çarşamba günü başlıyor

    Etiketler: Aşağı Saksonya eyalet seçimleri
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