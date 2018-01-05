Araç alırken taşıt kredisi mi ihtiyaç kredisi mi?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda araç alımlarında taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisinin avantajları ile dezavantajları karşılaştırılıyor...

FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi faiz oranları ile ihtiyaç kredisi faiz oranları pek çok bankada aynıdır ancak bazı bankalar taşıt kredisi için daha avantajlı faiz oranı sunabiliyor. Bu noktada faiz oranlarını incelemenizde ve aylık taksit tutarları ile toplam ödeme tutarını incelemenizde fayda var.

KREDİ MİKTARI

İhtiyaç kredisinde daha düşük tutarlı kredi kullanabilirken araç kredisi ile daha yüksek tutarlı kredi kullanılabilmekte. Pahalı bir araba satın almak istiyorsanız taşıt kredisi daha doğru bir seçenek olacaktır. Satın aldığınız araç banka tarafından teminat olarak ipotek edildiği için daha yüksek tutarlarda kredi kullanılabilir. Ancak aracınızın ipotek edilmesini istemiyorsanız ihtiyaç kredisi seçeneklerini değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Herhangi bir mal varlığınızı ipotek ettirerek daha yüksek tutarlı ihtiyaç kredisi kullanabilme şansınız da var fakat bu fazladan maliyete yol açacaktır.

KREDİLENDİRME ORANI

Bu süreçte üzerinde durmanız gereken noktalardan biri de kredilendirme oranı. Taşıt kredisi ve konut kredisi gibi kredilerde alınacak mala istinaden kredilendirme oranı uygulanır. Bu oran alınacak malın satış bedeli üzerinden belirlenir. Araba kredilerinde bu oran genellikle aracın satış bedelinin 100.000 TL’ye kadar olan kısmı için %70, bu bedeli aşan kısmı içinse %50 oranındadır. Yani, taşıt kredisi ile araba almak istediğiniz zaman peşinatınızın olması şart. Aracı tamamen kredi ile almayı düşünüyorsanız ihtiyaç kredisi daha mantıklı olacaktır.

ARAÇ YAŞI

İkinci el otomobil almayı düşünüyorsanız bu maddeye dikkat! Pek çok banka 2.el arabalar için de kredi olanağı sunar fakat yaş sınırı ile. Bankaların ikinci el araç alımları için koyduğu sınır genellikle beş yılı aşmadığından daha yaşlı bir araba almayı planlıyorsanız ihtiyaç kredisi seçeneğini değerlendirebilirsiniz.

KAMPANYALAR

Bankalar kimi zaman çeşitli kampanyalar düzenler. Bu kampanyalar faiz indirimine yönelik olabileceği gibi taşıt kredisinde çeşitli araba markaları ile kurgulanmış kampanyalar da olabiliyor. Araç almaya karar verdiyseniz bankaların taşıt kredisi kampanyalarına mutlaka göz atın çünkü herhangi bir bankanın herhangi bir marka ile ortak yürüttüğü kampanya sizin için çok daha avantajlı olabilir.

SİGORTALAR

Üstünde durmanız gereken noktalardan biri de sigorta. Bankalardan taşıt kredisi alırken banka aracılığı kasko ve trafik sigortası yaptırmanız halinde faiz indirimi gibi olanaklardan faydalanabilirsiniz.