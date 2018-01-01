Apple'ın tüm saatleri 1 Ocak saat 00:00'da...

Yeni yıla girdik; ilk dakikadan Apple'ın kullanıcılarına ufak bir sürprizi vardı. Yeni yıla girdiğimiz ilk dakikalarda tüm Apple Watch akıllı saatler, saatler gece 12’yi gösterdiğinde yeni yılın şerefine havai fişeklerin patladığı bir yılbaşı animasyonu gösterdi. Animasyonu görmek için tek yapmanız gereken, tam olarak gece 12’de saatinizi yüzünüze doğru doğrultmak.

Bu ve bunun gibi bir çok animasyon, 2017’nin ortalarında Apple Watch kullanıcılarıyla buluşan watchOS 4 güncellemesi ile gelmişti.

Eğer Apple Watch akıllı saatiniz var ve bu yılbaşı kutlamasını kaçırdıysanız, tekrardan izleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, saatinizdeki bildirim merkezinden “Happy New Year/Mutlu Yıllar” yazılı bildirime dokunmak.







DOĞUM GÜNÜNDE DE SAATİNİZ BOŞ DURMAYACAK!

Bu yılbaşı animasyonuna benzer bir başka animasyonda, doğum gününüzde oynatılıyor. Doğum gününüzün ilk dakikasında, saatinize bakmanız durumunda ekranınızda uçan balonların olduğunu göreceksiniz.