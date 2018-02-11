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    Apple Shazam'ı satın aldı; şimdi Avrupa Komisyonu inceleyecek

    Hürriyet Haber
    11.02.2018 - 16:57 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz Aralık ayında Apple, popüler müzik tanıma uygulaması Shazam'ı satın almıştı. Bu satın almayı Avrupa komisyonu inceleyecek.

    Şirket Shazam için ne kadar ödediğine dair herhangi bir açıklama yapılmasa da yakın kaynaklardan gelen bilgiler 400 milyon dolar civarında bir miktar ödendiği yönünde. Apple Shazam'ı nasıl kullanacağı hakkında bir açıklama yapmadı ama şirketin uygulamayı Play Store'dan kaldıracağı yönünde söylentiler bulunuyordu. Bu söylentileri değerlendiren Avrupa Birliği üye ülkeleri satın almanın Avrupa Ekonomi Alanı içerisinde bulunan rekabeti ne yönde etkileyeceğinin araştırılması için Avrupa Komisyonu'na başvurdu.

    Başvuru yapan ülkelerin başında Avusturya geliyor ve bu başvuru Avrupa Birliği Birleşme Yönetmeliğinin 21. maddesine dayandırılıyor. Yani bu madde ile, Avrupa Komisyonu'ndan, Avrupa birliği tek pazarını ya da kendi ülkesindeki rekabeti olumsuz yönde etkileyeceğini düşündüğü bir anlaşmanın incelenmesini talep ediyor. Bu talebin ardından İzlanda, İtalya, Fransa, Norveç, İspanya ve İsveç'de Avusturya'ya katıldı. Bu talepler üzerine Avrupa Komisyonu tarafından Apple'ın Shazam'ı almasına yönelik bir inceleme başlatılacak. Bu incelemede Apple, satın almaya ilişkin bütün detayları ve satın almanın Avrupa pazarına olan etkilerini komisyona sunmak zorunda olacak. Anlaşmanın bütün detayları sunulduktan sonra Avrupa Komisyonu'nun anlaşmayı iptal etme hakkı da bulunuyor. 

    Etiketler: Shazam , Apple , Avrupa Komisyonu , İnceleme
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