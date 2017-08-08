Apple otomobilini ABD'de üretecek!

Amerika Birleşik Devletleri ( ABD) Başkanı Donald Trump’a boyun eğen şirketler kervanına, teknoloji devi Apple da katıldı. 800 milyar dolar ile dünyanın en değerli şirketi olan Apple, Trump’ın yurtdışında üretimi olan ABD’li şirketlere kendi ülkelerinde fabrika açma baskısına daha fazla dayanamadı ve ülkeye yatırım kararı aldı. Ürünlerini kendi üretmeyen Apple, aldığı yatırım kararını iPhone’larını üreten Tayvanlı Foxconn’a uygulatıyor. Buna göre Foxconn, ABD’nin Michigan kentine milyar dolarlık bir fabrika kuracak. Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre yatırım detayları açıklanmayan fabrikada, beklenenin aksine iPhone değil sürücüsüz (otonom) otomobil üretilecek. ABD’nin otomobil teknolojisi geliştirmede Çin’den daha elverişli olduğunu belirten Foxconn kurucusu Terry Gou, “Otonom teknolojisinin yanı sıra, yapay zekâ ve makinelerin öğrenme teknolojisine de ilgi duyuyoruz” diye konuştu.

10 MİLYAR DOLARLIK FABRİKA AÇACAK

ABD Başkanı Trump’ın Apple CEO’su Tim Cook’tan “üç büyük ve güzel fabrika” sözü aldığını açıklamasının ertesi günü, Foxconn ABD’nin Wisconsin kentine 10 milyar dolarlık yatırımla yeni bir üretim tesisi açacağını duyurmuştu. 2 hafta önce gerçekleşen duyurunun ardından Foxconn’un iPhone üretimini ABD’ye kaydıracağı beklentisi doğmuş fakat firma LCD panel ve Sharp için LCD televizyon üretimi yapacağını bildirmişti. Tim Cook’un Trump’a sözünü verdiği üçüncü fabrika ise gizemini koruyor.

iCAR TESTLERİNE 2016’DA BAŞLADI

Apple’ın son birkaç senedir otonom sürüş üzerinde çalışmalar yaptığı biliniyor. Proje ismi Titan olan ve piyasaya sunulduğunda isminin iCar ya da Apple Car olması beklenen sürücüsüz araç platformunun, fiziksel olarak bir otomobil modeli üretmek yerine, yazılım olarak üretilip satılacağı belirtiliyor. Apple bu doğrultuda, 2016 yılında ABD Otoyol Trafik Güvenlik Kurulu’ndan aldığı izinle California eyaletindeki testlerini 3 adet Lexus marka otomobil ile yürütüyor.

YÜKSEK VERGİ TEHDİDİ ŞİRKETLERE BOYUN EĞDİRİYOR

Trump’ın seçim kampanyasının en önemli söylemlerinden biri, ABD’de istihdamı artırma sözüydü. ABD Başkanı, özellikle Meksika’da ürettiği otomobilleri ABD’ye satan markalara gümrük vergilerini artırma tehdidinde bulunmuştu. Ford, Trump baskısı yüzünden Meksika’da planladığı 1.6 milyar dolarlık yatırımdan vazgeçmiş ve Foxconn’un da yatırım yapacağı Michigan kentine 700 milyon dolarlık fabrika açacağını açıklamıştı. Toyota ve Mazda da, geçtiğimiz hafta ABD’ye 1.6 milyar dolar tutarında ortak bir yatırım yapacaklarını açıkladılar.