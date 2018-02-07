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    AÖF kayıt yenileme ne zaman?

    AA
    07.02.2018 - 14:15 | Son Güncelleme:

    Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları 12 Şubat’ta başlıyor.

    Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları 12 Şubat'ta başlayacak. Kayıt yenileme 23 Şubat Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek.

    Sadece eski borcunu ödeyen ancak 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.

    AÖF kayıt yenileme işlemi yapacaklar dikkat Sistem değiştiAÖF kayıt yenileme işlemi yapacaklar dikkat! Sistem değişti

    Öte yandan, 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları 14-15 Nisan'da, bahar dönemi dönem sonu sınavları ise 2-3 Haziran'da gerçekleştirilecek.

    Etiketler: AÖF , Açıköğretim , Anadolu Üniversitesi , kayıt yenileme
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