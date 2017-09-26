Altıncı kez üst üste milletvekili seçildi

GEÇEN dönem SPD’den seçilen Aydan Özoğuz, Cansel Kızıltepe, Metin Hakverdi, Gülistan Yüksel ve Mahmut Özdemir koltuklarını korudu. SPD’den yeni isim olarak Elvan Korkmaz milletvekili oldu.

Yeşiller’den Cem Özdemir ile Ekin Deligöz yine seçildi. Canan Bayram, Filiz Polat ve Danyal Bayaz, Yeşiller’in meclisteki yeni isimleri oldu.

Sol Parti’den Sevim Dağdelen yine meclise girdi. Evrim Sommer ile Gökay Akbulut da Sol Parti’den seçildi.

Türkiye kökenli milletvekilleri arasında kadınların çokluğu dikkati çekiyor. 14 milletvekilinin onu kadın, dördü de erkek. Geçen dönemde 10 milletvekili arasında kadın sayısı altıydı.

İLK KEZ 1998 YILINDA SEÇİLDİ

Yeşiller’den Ekin Deligöz ilk kez 1998 yılında Federal Meclis’e girdi. Ardından yapılan tüm seçimlerde yeniden aday oldu ve milletvekili seçildi. Deligöz, 19 yıldır aralıksız milletvekilliği yapıyor. 1971 Tokat doğumlu olan Deligöz meclise ilk girdiğinde henüz 27 yaşındaydı. Yeşiller’in önemli isimlerinden biri olan Deligöz, partide kadın politikalarının yanı sıra aile, çocuk, gençlik ve yaşlılar politikası sözcülüğünü yürütüyor.

Yeniden seçildiği için mutlu olduğunu belirten Ekin Deligöz, şöyle dedi:

“Verilen destek ve güvenden dolayı çok mutluyum. Bavyera’nın köylerinden oy toplamak çok kolay değil. Bu da iyi bir kampanya yürüttüğümüzü gösteriyor. Çalışmak ve iyi ve doğru argümanlarla insanlara Almanya’nın bir göç ülkesi olduğunu anlatıp kabullendiriyoruz. Ve bunun devamını getirmeliyiz. Yeni nesillerin haklarını savunmalıyız. Onların mutlu olduğu bir ülke yaratmamız lazım. Sağ kesimin güçlendiği bir dönemde Almanya’da bunu anlatmak yerleştirmek lazım. Partim de ben de oylarımızı artırdık. Bu da benim için övünç kaynağı.”

BÜLENT ECEVİT İLE TANIŞTI

Eski Başbakan Bülent Ecevit’in 1977 yılında Tokat’ta düzenlediği mitingte yaşadığı bir anısını anlatan Ekin Deligöz, şunları söyledi:

“Ailemiz Cumhuriyet Halk Partiliydi. Anneannem sıkı Bülent Ecevit’çiydi. Ecevit’in Tokat mitingine götürmüştü beni. O sıralar altı yaşındaydım. Kalabalığı yararak Ecevit’in yanına kadar varmıştım. Ecevit beni kucağına alıp sevdi. Anneannem, ‘Ekin de siyasetçi olur. Darısı onun başına’ demişti. Ben de ilk kez böylece altı yaşında miting meydanına gitmiş ve ilk tanıdığım siyasetçi de büyük saygı duyduğum Bülent Ecevit olmuştu. Annenim temennisi tuttu. Ecevit de bana uğurlu geldi galiba.”