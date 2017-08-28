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    Almanya'dan kriz çıkaracak sözler: Ekonomik tehdit...

    Hürriyet Haber
    28 Ağustos 2017 - 21:47Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 21:51

    Alman hükümeti, Ankara ile Berlin arasında yaşanan gerilimin ekonomik ilişkilerde bazı sonuçları olacağı mesajını tekrarladı.

    Almanyadan kriz çıkaracak sözler: Ekonomik tehdit...

    Alman Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'nin Almanya'ya yönelik 'tavrının' sonuçsuz kalmayacağını öne sürdü.

    Sözcü Seibert, Berlin'de düzenlediği olağan basın toplantısında Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Seibert, Türkiye'ye yönelik tutum konusunda Almanya'daki farklı bakanlıklar arasında görüş ayrılığı bulunduğuna ilişkin medyada yer alan  haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Seibert, "Türk hükümetinin siyaseti ve örneğin Alman vatandaşlarına yönelik tutum karşısında, Türkiye politikamızı yeniden şekillendirmemiz gerektiği konusunda Federal Hükümet olarak hemfikiriz” dedi.

    "EKONOMİK İLİŞKİLER AÇISINDAN SONUÇLARI OLACAK"

    Seibert, bu durumun ekonomik işbirliğine etkileri olması gerektiği konusunda da aynı görüşün paylaşıldığını ifade etti. Seibert, hukuk açısından güvensiz bir ortamın yeni yatırımlar için uygun olmayacağını belirtti. Bu nedenle de Alman projeleri ve verilen devlet desteğinin incelendiğini kaydeden Seibert, bunlar arasında Hermes kredi garantisine ilişkin ön koşulların da bulunduğunu dile getirdi. Hermes kredi garantisi, Türkiye'ye yapılan ihracat ve yatırımlara veriliyor. Ancak Seibert, bu konuya ilişkin olarak ilgili bakanlıklar arasındaki görüşmelerin sürdüğüne işaret etti.

    GÖZDEN GEÇİRME

    Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, 20 Temmuz'da Türkiye'ye yönelik siyasetin değiştirileceği mesajını veren bir açıklama yapmıştı. Gabriel, Alman ihracat kredi garantilerinin yeniden gözden geçirileceğini duyurmuştu. Bunun yanı sıra, Alman vatandaşlarına Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının sertleştirileceğini de açıklayan Gabriel, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye mali yardımlarının gözden geçirilmesinin önemli olduğunu vurgulamıştı.

    Almanyadan kriz çıkaracak sözler: Ekonomik tehdit...

    Etiketler: almanya , tehdit , ekonomik
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