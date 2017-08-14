Almanya’daki Türk partileri kararını verdi

TÜRK partilerinin Almanya genelinde seçime katılabilmesi için eyalet başına, Alman vatandaşı ve seçme hakkı bulunan iki bin kişinin imzası gerekiyor. ADD, KRV eyaleti için gerekli iki bin imzayı toplayarak, seçime sadece bu eyalette girmeye hak kazandı.

BIG ise Federal Meclis seçimlerine katılmama kararı aldı. BİG Genel Başkanı Haluk Yıldız, seçime katılmama gerekçesini herhangi bir etki yapabilme imkanlarının olmaması olarak açıkladı. Yıldız, BİG olarak 2019 yılında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine hazırlık yaptıklarını, bu seçimlerde 180 bin civarında oy alan bir partinin milletvekili çıkarabildiğinin altını çizdi.

TÜRKLERİ YARISI ALMAN VATANDAŞI

Almanya’da yaşayan yaklaşık 3 milyon Türk kökenlinin yarısı Alman pasaportuna sahip. Federal İstatistik Dairesi’nin rakamlarına göre 83 milyon nüfusa sahip olan Almanya’da 24 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde 61 milyon 500 seçmen oy kullanabilecek. Bunlardan 3 milyonu ise ilk kez oy kullanacak. Almanya’da 1 milyon civarında Türkiye kökenli seçmen bulunuyor. Almanya’da seçim barajı ise yüzde beş.

Daha önce eyalet seçimlerinde, Yenilik ve Adalet Partisi (BIG) 17 bin 445 oy, Alman Demokratlar Birliği (ADD) ise 13 bin 653 oy alabilmişti.