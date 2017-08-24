Almanya uyumda daha başarılı

ALMANYA’nın Müslüman göçmenlerin topluma entegrasyonunda diğer Batı Avrupa ülkelerinden daha başarılı olduğu tespit edildi.

Berlin merkezli Bertelsmann Vakfı yaptığı araştırmada 2010 yılından önce Almanya, İsviçre, Avusturya, Fransa ve Büyük Britanya’ya yerleşen Müslümanların durumunu dil bilgisi, eğitim düzeyi, çalışma ve sosyal ilişkiler kriterlerine göre karşılaştırdı.

Araştırmada göçmenlerin istihdam piyasasına kazandırılmasında Almanya’nın diğer ülkeleri açık farkla geride bıraktığı görüldü. Araştırmaya göre işsizlik oranı ve tam istihdam açısından göçmenlerle Almanya ortalaması arasında hemen hiç fark bulunmuyor. Müslüman göçmenlerin Almanya’da dünyaya gelen çocuklarının yüzde 73’ü anadil olarak Almanca konuşuyor. Bu gruptaki çocuklar arasında okul bitirenlerin oranı da artıyor.

OKULU TERK ORANI ÇOK YÜKSEK

Araştırmada entegrasyonda başarılı olunamayan noktalara da işaret edildi. Buna göre Fransa’da 17 yaşından önce tamamlamadan okulu terk eden gençlerin oranı yüzde 11 iken Almanya’da bu oran yüzde 36’yı buluyor. Uzmanlar bu durumu eğitim sistemlerinin farklı olmasına bağlıyor. Fransa’da çocuklar daha uzun süre birlikte öğrenim görüyor. Bunda Fransa’nın sömürgecilik geçmişinin okulda çocukların dil bilgisi üzerinde olumlu etkisinin olduğu belirtiliyor. Ancak okul bitirmelerine rağmen işsiz kalan ve tam mesaili iş bulamayan Müslümanların oranı Fransa’da daha yüksek.

Bertelsmann Vakfının sosyal uyum uzmanı Stephan Vopel, uluslararası kıyaslamadan çıkan sonucu toplumla bütünleşmedeki başarı şansının dini aidiyet değil devletin koyduğu kurallar ve bulundukları ülkenin ekonomik şartları tarafından belirlendiği şeklinde özetledi.

İŞSİZLİK ORANI BİRBİRİNE YAKIN

Nüfus içindeki payı yüzde 5,7’yi bulan Almanya’daki yaklaşık 4 milyon 700 bin Müslümanın çalışma hayatına katılımının memnuniyet verici düzeyde olduğu, Müslümanların yüzde 60’ının Almanya ortalamasındaki gibi tam gün çalıştığı ve Müslümanlar arasındaki işsizlik oranının da Almanya ortalamasına yaklaştığı araştırmada yer alıyor. Ancak Britanya’dakinin aksine Almanya’da yaşayan katı dindar Müslümanların çalışma hayatında güçlük çektikleri görülüyor.

ÖNYARGI HALA ÇOK GÜÇLÜ

Araştırma Müslümanlara karşı beslenen çekincelerin de yabana atılamayacağını gösterdi. “Kimin komşunuz olmasını istemezdiniz?” sorusuna Almanya, Avusturya, İsviçre, Britanya ve Fransa’da “Müslümanların” yanıtını verenlerin oranı çok çocuklu aileler, yabancılar, homoseksüeller, Yahudiler, ten rengi farklı olanlar, ateistler ve Hıristiyanlar ile komşu olmak istemeyenlerden yüksek çıktı. Çok çocuklu ailelerin komşusu olmak istemeyenlerin oranı Britanya’da yüzde 28’i buluyor.