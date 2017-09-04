Almanya adına utanç verici

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Prag’da oynanan Çekya-Almanya maçında aşırı sağcı Almanların Nazi sloganları atması Almanya’nın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı (DFB) Reinhard Grindel, konuyu UEFA’nın 20 Eylül’deki yönetim kurulu toplantısında gündeme getireceğini söyledi. Grindel, taşkınlık yapanların biletleri kendi federasyonlarından almadıklarına işaret ederek bazı Avrupa ülkelerinde kontrolsüz bir şekilde satış yapıldığını ve bu kişilerin biletleri buradan temin ettiklerini ifade etti. Avrupa stadyumlarına girişlerde belirli kriterlerin konulması gerektiğini vurgulayan Grindel, “Hep beraber Avrupa federasyonları olarak bilet temininin daha fazla kontrollü bir şekilde olmasını sağlamak için çalışmalıyız” dedi.

7’SİNİ ALMAN POLİSİ ENGELLEMİŞ

Alman polisi 7 holiganın söz konusu maça giderken yolda durdurulduğunı ve ülke çıkışına izin verilmediğini duyururken aşırı sağcıların Nazi tezahüratlarına sert tepki veren Almanya Milli Takım teknik direktörü Joachim Löw ise yapılanların Almanya için utanç verici olduğunu söyledi.

Löw, “Çok öfkeliyim. Bazı taraftarlar ülkemiz adına utanç verici davranışlarını sergilemek için uluslararası bir futbol maçını kullandılar” dedi. 200 kadar holiganın yaptıklarını hazmedemediğini söyleyen Löw, “Biz orada düşük seviyeli ve adice hareket edenlerin milli takımı değiliz” ifadelerini kullandı.