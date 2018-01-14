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    Almanlarla mülteci gençler birbirine girdi

    BERLİN
    14.01.2018 - 13:59 | Son Güncelleme:

    Almanya’da mültecilere saldırılarla zaman zaman gündeme gelen Leipzig yakınlarındaki 17 bin nüfuslu Wurzen kentinde benzeri bir olay daha yaşandı. Alman gençleriyle mülteci gençler arasında meydan kavgası çıktı.

    POLİSİN verdiği bilgiye göre Wurzen istasyonunda bir grup Alman gençle, mülteci gençler arasında sözlü sataşma yaşandı. Mülteci gençler kavga etmeden oradan ayrılıp kaldıkları yurdun yolunu tuttu. Ancak Alman gruptaki ki genç, onları mülteci yurduna kadar takip etti ve binanın kapı ve pencerelerini kırdı. Bunun üzerine yurtta kalan bir grup genç, bıçak ve sopalarla iki Almanları kovaladı.

    Alman gençler arkadaşlarından takviye istedi. 30 Alman genci mülteci gençleri bir köşede sıkıştırdı. Kavgada iki Alman genci bıçakla ağır yaralandı. Mülteci gençler tekrar geri çekilerek, mülteci yurduna kaçtı. Onları takip eden Alman gençler yurda girdi. Orada çıkan kavgada üç genç daha yaralandı.

    KİMSE GÖZALTINA ALINMADI
    Bıçak, cop, sopa ve elektro şok cihazının kullanıldığı kavgayı polis zorla ayırdı. Hiç kimse gözaltına alınmadı. Polis kimlik tespiti yaparak, gençleri serbest bıraktı. Güvenlik birimleri kavganın nedenini araştırıyor.
    Wurzen kenti son zamanlarda neonazi gençlerin kalesi olarak biliniyor. Kentte mültecilere karşı daha önce de saldırı olayları yaşandı.

    Etiketler: ALMANYA
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