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    Alman şirketler yeni personel için istekli

    AA
    27 Temmuz 2017 - 12:39Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 12:39

    Almanya’da Ifo İstihdam Barometresi, bu ay 112.1 puana çıkarak rekor seviyeye yükseldi.

    ALMAN Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), temmuz ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı. Anket sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, Almanya’da haziranda 111 puan olan İstihdam Barometresi’nin temmuz ayında 112.1 puana çıktığı ve bunun, anketin yapıldığı 2002 yılından bu yana görülen en yüksek seviye olduğu bildirildi.
    Açıklamada, birçok endüstriyel sektörün yeni işçi aradığı belirtilerek, “Gelişen inşaat sektörü daha fazla personel almayı planlıyor ve personel eksikliği bildirdi. Distribütörler yeni işçi almaya daha istekli ancak daha fazla dikkat gösteriyorlar. Hizmet sağlayıcıları, personel planlarını önemli ölçüde revize etmiş ve bu sektörde istihdamda belirgin bir büyüme beklenebilir” denildi.
    Ifo İstihdam Barometresi anketi, imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret ile hizmet sektörlerindeki işletmelerin aylık yeni istihdam beklentisini değerlendiriyor. Firmalardan, gelecek üç aya ilişkin istihdam planları hakkında rapor isteniyor.

    Etiketler: ALMANYA , Ekonomi Araştırma Enstitüsü , anket
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