Alman seçmenin yarısı hâlâ kararsız

ALMANYA’da genel seçimlere bir ay kala yapılan anketler, seçmenlerin yüzde 46’sının hâlâ hangi partiye oy vereceğini henüz bilmediğini ortaya koyuyor. Frankfurter Allgemeine Zeitung’daki haberde, Almanya’da seçimlere bu kadar az süre kala kararsız seçmen oranının son 20 yıldır hiç bu kadar yüksek olmadığına dikkat çekildi.

Gazetenin Allensbach Kamuoyu Araştırma Şirketi’ne yaptırdığı araştırma aynı zamanda seçmenin yüzde 45’inin seçim sonuçlarının zaten belli olduğu düşüncesinde olduğunu gösterdi.

SPD’NİN ZAFERLE ÇIKMASI BEKLENMİYOR

Haftalık Stern dergisinin Forsa Araştırma Şirketi’ne yaptırdığı ankete göre ise Almanların yüzde 76’sı seçimlerin sonuçlarının şimdiden bilindiğini düşünüyor. Buna göre, ankete katılanlar Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) seçimlerden zaferle çıkacağına inanmıyor. Ankete katılanların sadece yüzde 19’u SPD’nin seçimlerden birinci parti olarak çıkacağı görüşünde. Bu görüşe sahip olanların yüzde 25’ini SPD seçmenleri oluşturuyor.

Mayıs ayında yapılan kamuoyu araştırmasında seçimlerde en yüksek oyu SPD’nin alacağına inananların oranı yüzde 30 civarındaydı ve bunların yüzde 39’u SPD seçmeniydi.

Seçimlerde sonrasında Angela Merkel’in başbakanlığını sürdüreceği tahmin ediliyor





PARTİLERİN OY ORANLARI

Kamuoyu yoklamaları Başbakan Angela Merkel’in yeniden aday olduğu muhafazakar Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin seçimlerden zaferle çıkacağını gösteriyor.

Allensbach Kamuoyu Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankete göre, CDU/CSU’nun oy oranının Temmuz ayına göre değişmediği ve yüzde 39.5 düzeyinde kaldığı tahmin ediliyor. Stern dergisi ile RTL televizyon kanalının ortaklaşa Forsa Araştırma Şirketi’ne yaptırdığı araştırma ise CDU/CSU’nun oylarının yüzde 38 düzeyinde olduğunu gösteriyor.

Allensbach’ın yaptığı araştırmada SPD’nin ise yarım puan düşüşle oyların yüzde 24.5’ini alacağı öngörülüyor. Ancak Stern ve RTL’in yaptırdığı ankette SPD’nin oyların yüzde 24 olacağı tahmin ediliyor.

Allenbach Kamuoyu Şirketi’nin anketi Hür Demokrat Parti’nin (FDP) oyların yüzde 10’unu alarak seçimlerden üçüncü parti olarak çıkacağını gösteriyor. Forsa Araştırma Şirketi’ne göre ise liberal çizgideki FDP’nin oy oranının yüzde 8 civarında olması bekleniyor.

Allensbach, Sol Parti’nin oy oranı yüzde 8 Forsa ise yüzde 9 olarak tahmin ediyor.

Yeşillerin oyları ise yüzde 7.5 ile 7 arasında değişiyor.

SAĞ POPÜLİSTLERİN OYLARI

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oylarının yüzde 7 civarında kalması bekleniyor. Sene başında yapılan anketler, AfD’nin seçimlerden üçüncü parti olarak çıkacağını ortaya koyuyordu.

Stern ve RTL’in yaptırdığı ankete göre Barcelona’daki saldırının ardından AfD’nin oy oranını artırdığı ve yüzde 9’a yükseldiği tahmin ediliyor.

Allensbach Kamuoyu Şirketi’nin anketine 1421, Forsa Araştırma Şirketi’nin ise Stern için yaptığı ankete 1008 ve Stern ile RTL için yaptığı kamuoyu yoklamasına 2 bin 501 seçmen katıldı.