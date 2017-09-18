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    Alman devlere Türkiye’de ilan çağrısı

    Deutsche Welle Türkçe
    18.09.2017 - 10:02 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 10:02

    Axel Springer, borsada kayıtlı en büyük 30 şirketi bir araya getirerek Türkiye’de bir ilan kampanyası düzenlemeyi amaçlıyor. Bu yolla tutuklu Almanların serbest kalması için Türk hükümetine baskı yapılması hedefleniyor.

    DEUTSCHE Welle Türkçe’nin haberine göre Almanya’nın en büyük medya grubu Axel Springer, ülkenin en büyük şirketlerini bir araya getirerek, aralarında Die Welt gazetesinin muhabiri Deniz Yücel’in de olduğu Alman tutukluların serbest bırakılması için Türkiye’ye baskı yapmayı amaçlıyor. Axel Springer’in yönetim kurulu başkanı Mathias Döpfner, Alman Birleşik Borsa Endeksi’ni (DAX) oluşturan 30 şirketin yönetim kurulu başkanlarına bir mektup yazarak, Türk medyasında yapılması planlanan bir ilan kampanyası için destek istedi.
    İlk olarak Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) adlı gazetede yer alan habere göre, Döpfner Almanya’nın önde gelen sanayi devleri, bankaları ve sigorta şirketlerinin, isimleri ve yönetim kurulu başkanlarının imzaları ile ilanda yer almasını istiyor.
    Amaçlarının Türkiye’de haksız yere tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının serbest bırakılması olduğunu yazan Döpfner, Deniz Yücel’in en tanınmış tutuklu olduğunu, ancak kampanyanın sadece onun için yapılmadığını ve genel olarak kötü duruma dikkat çekilmek istendiğini vurguladı.
    Axel Springer şirketinin Alman Haber Ajansı’na (dpa) yaptığı açıklamada ise “Deniz Yücel, istemeden Türkiye’nin özgürlükçü ve demokratik değerlere sırt çevirmesinin sembol ismi oldu” denildi.

    ŞİRKETLERİN EN AZ YARISININ KATILIMI ŞART
    FAS’in elindeki bilgilere göre, kampanyanın hayata geçirilebilmesi için, çağrı yapılan şirketlerin yarısından fazlasının katılımı şart koşuluyor. Gazete, şirketlerin şu ana kadar temkinli davrandığını ve Türkiye’deki çalışanlarına baskı uygulanabileceği endişesiyle çekinceleri olduğunu yazdı.

    ‘İLAN TÜRKİYE’YE KARŞI DEĞİL’
    Axel Springer şirketinin dpa’ya yaptığı açıklamada ise şimdiden ‘bazı şirketlerden olumlu tepki’ geldiği kaydediliyor ve “başarıları özgürlükçü değerler sayesinde mümkün olan yeterli sayıda Alman şirketin ilana destek vereceğinin” ümit edildiği dile getiriliyor. İlanın Türkiye’ye veya Türk vatandaşlarına karşı olmadığını vurgulayan şirket, verilmek istenen mesajın gayet basit ve açık olduğunu belirtiyor.
    Axel Springer bu mesajı, “Hukuk devleti ilkeleri, temel haklar ile basın özgürlüğünün korunması ekonomik yatırımların yapıldığı Türkiye için esas önemdedir. Bu demokratik temeller eksik olursa ekonomi zarar görür” şeklinde ifade ediyor.
    Alman Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, Türkiye’de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının sayısı 54. Bakanlık, 11 kişinin tutukluluğunun siyasi gerekçelere dayandırıldığını ifade ediyor.

    Etiketler: ALMANYA , Türkiye , REKLAM , axel springer
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