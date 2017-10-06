ALES başvurusu için son fırsat! Kaçıranlar başvurabilir

ALES başvurusu 4 Ekim tarihinde tamamlandı. Akademik hedefleri bulunan on binlerce kişinin merakla beklediği ALES başvurusu, kaçıranlar için 18 Ekim tarihinde tekrar açılacak. Geç başvuru olarak nitelendirilen bu süreçte sınav, yalnızca Ankara'da gerçekleştirilecek. İşte, vatandaşların merakla araştırdığı ALES geç başvuru süreci ve detaylı bilgiler

ALES SON BAŞVURU FIRSATI

ALES başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kaçıran adaylar için yeni bir süreç başladı. 26 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yapılan başvurunun ardından yeni bir başvuru süreci açan ÖSYM, 18 Ekim tarihinde 135 TL karşılığında müracaatları alacak. Başvuruda bulunan adaylar yalnızca Ankara'da sınav alınacak. Sınav, 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek.

ALES ÜCRETİ NEREDEN YATIRILACAK?



Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)



BEŞ YIL GEÇERLİ OLACAK



Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile daha önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılacak

SINAVDA KAÇ SORU YER ALACAK?

Yeni yayınlanan yönetmeliğe göre sınavda 100 soru yer alacak.

SINAV SÜRESİ NE KADAR?

150 dakika