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Alerji ile Yaşam Derneği binlerce ailenin bilinçlenmesine destek oldu

31.01.2019 - 16:18 | Son Güncelleme:

Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan “Fark Yaratanlar” programının onuncu sezonunun sekizinci Fark Yaratan’ı, alerji gibi yaygın ve özellikle çocukların sağlığını, günlük yaşantısını olumsuz etkileyen bir hastalık karşısında doğru bilinen yanlışları düzeltmek, dayanışmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için çalışan Alerji ile Yaşam Derneği oldu.

 

Toplumumuzda basit bir hapşırık veya kaşıntıdan ibaret olduğu zannedilen alerji, insanın bağışıklık sisteminin normal şartlarda tepki göstermemesi gereken gıda, ilaç, toz, ev akarı, polen, kimyasallar, metal, güneş vb. uyaranlara aşırı tepki ve bir takım hastalık belirtileri göstermesidir. Tam sayı bilinmese de yapılan araştırmalara göre Türkiye’de her dört çocuktan biri alerjik. Kimi toza kimisi bir yiyeceğe kimisi de bir bitkiye karşı aşırı hassasiyet gösteriyor.

Sosyal medya üzerinden Alerjik Anne adıyla deneyimlerini paylaşmaya başlayan Özlem Ceylan, yaşadığı problemleri başkalarının da yaşadığı görünce, alerjik çocuğu olan 16 aile ile bir dernek kurdu. Adı Alerji ile Yaşam Derneği.

Alerji ile Yaşam Derneği, alerji hastalarının haklarını savunmak, sıkıntılarını ilgili mercilere iletmek ve beraber çözüm yolları üretmek için faaliyet gösteriyor. Dernek ayrıca alerjik çocuğu olan ailelere psiko-sosyal destek verilmesini ve toplumun alerjik hastalıklar konusunda bilinçlendirilmesini amaçlıyor. Dernek, Kartal Belediyesi ile birlikte Türkiye’de ilk kez alerjik çocuklar için özel olarak tasarlanan kreşe de sahip.

Dernek, başta çocuklar olmak üzere tüm alerji hastaları için çalışmalar yapıyor. Çocuklarında alerji belirtisi olan aileler de dernek kurulduktan sonra çocuklarında gözle görülür bir değişim yaşandığını dile getiriyor.

Özlem Ceylan öncülüğünde alerjik çocuğu olan 16 ailenin bir araya gelmesiyle 2016 yılında kurulan Dernek, binlerce ailenin bilinçlenmesine destek oldu. Alerjik çocukların ve ailelerin yaşam kalitelerini arttırdı. Hem alerji ile mücadele eden çocukların hem de ailelerin hayatlarında kocaman bir fark yarattı.

 

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