‘AK Parti’de köklü değişimde kararlıyız’

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Isparta Cumhuriyet Meydanı’ndaki konuşmasında özetle şunları söyledi:

“40 yıllık siyasi hayatımda milletimle birlikte girdiğim hiçbir mücadeleden mağlup ayrılmadık. 15 Temmuz bu mücadelenin zirvesidir. Milletle birlikte yol almak, yürümek öyle lafla olmaz. İspatı yaptığımız hizmetlerdir. Eğitimde sağlıkta, ulaşımda, iletişimde, toplu konutta, sosyal yardımlarda ve tüm alanlarda ülkemize çağ atlattık. Ülkemizin bölücü terör örgütü PKK’yla, DEAŞ’la, FETÖ’yla diğer terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelelerin tamamı bu istikbal ve bu istiklal kavgasının sonuçlarıdır. Avrupa ülkelerinin bir kısmının Türkiye’ye yönelik ölçüsüz, temelsiz ithamlarının, kızgınlıklarının, maruz kaldığımız örtülü ambargoların da sebebi aynıdır.

‘YENİ 15 TEMMUZLARA VAR MIYIZ?’

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güvencesi altında ülkemizi büyüteceğiz. Isparta!, Gerekirse bu yolda yeni Çanakkalelere, yeni İstiklal Harplerine, yeni 15 Temmuzlara var mıyız? Bizi silahlarıyla teknolojileri alt edebileceklerini sananlara daha güçlü silahlarla cevap vermeye var mıyız? Bizi ekonomileri ile tehdit edenlere cevabımızı daha güçlü ekonomi, daha çok üretimle, daha çok istihdamla istihdamla vermeye var mıyız?

HER YIL MALAZGİRT’TEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra her 26 Ağustos’ta Malazgirt’te olacaklarını şu sözlerle anlattı, “Biz seferle mükellefiz. Zafer Allah’a aittir. Son nefesimize kadar da mücadeleyi böyle sürdüreceğiz. Ecdadımız başka türlü düşünseydi Sultan Alparslan, Malazgirt’te kendisininkinden 3-4 kat daha büyük bir ordunun karşısına çıkmaya cesaret edebilir miydi? Bu yıl 26 Ağustos kutlamalarında Malazgirt’teyiz. Nasıl her yıl Çanakkale’ye gidiyorsak bundan sonra her yıl Malazgirt’teyiz.”

‘DEĞERLERDEN UZAKLAŞANLAR’

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“15 yıldır sahip olduğumuz istikrar ve güven ortamının sürmesi çok önemlidir. 16 Nisan halk oylaması ile yürürlüğe giren yönetim sistemi bu konuda ülkemize çok önemli imkanlar getirmiştir. 16 Nisan’da daha güçlü bir Türkiye’nin temellerini attık. Şimdi bize düşen 2019’a kadar yeni dönemin ruhuna uygun bir şekilde kendimizi yenilemek. Bunun için partimizde köklü bir değişimi gerçekleştirmekte kararlıyız. AK Parti’nin değerlerinden uzaklaşmış olan herkes bizim gözümüzde yorulmuştur, yolunu kaybetmiştir, defolu hale gelmiştir. Bize ülkemizin, milletimizin, şehrinin geleceği için donanımı, projesi, enerjisi olan yol arkadaşları lazım.”