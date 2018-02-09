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    Afrin'den acı haber: 1 şehit

    Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)
    09.02.2018 - 11:28 | Son Güncelleme:

    TSK'nın sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, Suriye'nin Afrin kentinin güneybatısında teröristlerin saldırısı sonucu Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu şehit oldu. Acı haber Pamukçu’nun Hatay’daki ailesine ulaştı.

    TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

    "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 09 Şubat 2018 tarihinde Afrin güney batısında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

    Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz." 

    AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI 

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK/YPG’li teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu’nun (23) memleketi Hatay’daki ailesine acı haber ulaştı.

    Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu’nun şehit olduğu haberini,merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi’nde oturan ailesine, askeri yetkililer verdi. Şehidin annesi Seliz, babası Fadil Pamukçu, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Türk bayrağının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.

    Şehit Sergen Pamukçu’nun, Facebook sayfasından son olarak Afrin kırsalında silah arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafı paylaştığı, üzerine ise ’Hiç merak etmeyin. Fragman bitti, film başlıyor’ yazdığı görüldü.

    Şehit Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu’nun cenazesi, Antakya Mezarlık Kompleksi’nde cuma namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından Antakya Şehitliği’nde toprağa verilecek.

    Etiketler: afrin operasyonu , son dakika
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