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    Afrin havasında Rusya molası

    Uğur ERGAN / ANKARA
    07.02.2018 - 23:18 | Son Güncelleme:

    Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları ile helikopterlerin 4 Şubat’ı 5 Şubat’a bağlayan geceden bu yana Afrin hava sahasını kullanamadığı ortaya çıktı. Hürriyet’in elde ettiği bilgiye göre bu durum, Rusya’nın kendi uçaklarına omuzdan atılan füzelere karşı yeni bir elektronik hava savunma sistemi kurma çalışmaları yürütmesinden kaynaklandı. Rusya’nın bu çalışmayı bitirdikten sonra Afrin hava sahasının yeniden Türk savaş uçaklarına açılması bekleniyor. İnsansız hava araçlarının (İHA) uçuşunda ise herhangi bir sorun olmadığı bildirildi.

    UÇAĞIN DÜŞÜRÜLMESİ

    Rusya, 3 Şubat günü İdlib’de Su-25 tipi savaş uçağının MANPAD (Tek kişi tarafından taşınabilir hava savunma sistemi) ile düşürülmesinden sonra, bu tarz saldırılara karşı Afrin ve İdlib hava sahasını kapsayacak şekilde yeni bir elektronik hava savunma sistemi kurma kararı aldı. Moskova yönetimi, bu kararını Türkiye’ye bildirerek, sistemi denemek ve kurmak amacıyla Afrin hava sahasını da kapsayan diğer hava savunma sisteminin belirli aralıklarla kapatılacağını, bu nedenle Türk savaş uçaklarının Afrin üzerinde uçuşuna izin verilmeyeceğini bildirdi.

    Rusya’nın bu tutumunun Türkiye’ye karşı bir tavır olarak algılanmaması gerektiği belirtilerek, sistemin kurulması ve test süreci tamamlandıktan sonra Afrin hava sahasının yeniden Türk savaş uçaklarına açılacağı savunuldu.

    Güvenlik kaynakları, bu son gelişmeyle ilgili pazartesi akşamı Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın “Afrin hava sahası açık” sözlerine işaret etmekle yetiniyor. Bir güvenlik yetkilisi, “Bazı taktik hazırlıklar yapılabilir. Uçaklar ve helikopterler sınır hattında Türkiye tarafında uçuyor” demekle yetindi. Rusya’nın İHA uçuşlarına izin vermesi nedeniyle, İHA’ların Afrin’deki bazı hedefleri işaretleyebileceği, sınır hattında uçuş yapan savaş uçaklarının da kanatlı güdüm kiti takılı bombalarla bu hedefleri vurmasının önünde engel olmadığı ileri sürüldü.

    AÇIKLAMALARDA DA BİLGİ YOK

    Genelkurmay Başkanlığı’nın 5 Şubat’tan bu yana Zeytin Dalı harekâtıyla ilgili yaptığı açıklamalarda da Hava Kuvvetleri unsurlarının taarruzlarından bahsedilmemesi dikkat çekti. En son 4 Şubat’ta saat 10.00’da yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK-KCK-PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 5 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir” bilgisi paylaşıldı.

    ŞEYH HOROZ KÖYÜ ALINDI

    HATAY Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa’nın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait havan ve obüs toplarıyla vuruluyor. Sınır hattında askeri helikopter hareketliği de devam ediyor. Bu arada, kente gelen çok sayıda askeri araç ve komandonun askeri birliklere sevki sürüyor. Şeyh Horoz ve Darmık Dağı bölgeleri karadan yoğun topçu atışıyla vuruldu. TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı harekâtında Afrin’in kuzeyindeki Şeyh Horoz köyü ve alt yerleşimlerini terörden arındırdı. (DHA)

    Etiketler: gazetehaberleri , Türk Hava Kuvvetleri , TSK , son dakika
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