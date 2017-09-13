Adalet Divanı, GDO’lu tohum ekmeye izin verdi

AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, İtalya’nın acil tedbirlerle genetiği değiştirilmiş organizmalardan (GDO) mısır tohumu ekimini yasaklamasına ilişkin davayı karara bağladı.

Yüksek mahkeme, genetiği değiştirilmiş ürünlerin insan, hayvan ve çevre sağlığına ciddi tehdit olduğunun kanıtlanmamış olduğu gerekçesiyle, AB Komisyonu veya üye ülkelerin acil tedbirlerle GDO’lu mısır tohumu ekimini engelleme seçeneği olmadığına hükmetti.

2013’te İtalya, AB Komisyonu’ndan GDO’lu tohum ekimini acil tedbir uygulayarak durdurmasını talep etmişti. AB Komisyonu, Avrupa Gıda Güvenlik Otoritesi’nden aldığı görüş doğrultusunda bu tohumların acil tedbirle yasaklanmasını gerektirecek bir bilimsel bulguya ulaşılmadığına karar vermişti. Bu karara rağmen İtalya, 2013 yılında genetiği değiştirilmiş mısır ekimini yasaklamıştı.

AB’nin 2015 yılında onayladığı bir başka yönergeyle, birlik üyesi ülkelerin istedikleri durumlarda genetiği değiştirilmiş tohum ekimini yasaklamaları sağlanmıştı.