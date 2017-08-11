Adalet Bakanı'ndan CHP'ye sert sözler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı Su Kalite Kontrol Laboratuvarı'nın açılış törenine katıldı. Hacıbaba Mahallesi'ndeki tesisin açılış törenine Bakan Gül'ün yanı sıra Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan ve Canan Candemir Çelik ile protokol üyeleri katıldı. Şebekeye verilmeden önce suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin yapılacağı laboratuvarın açılış törenine kalabalığa konuşan Bakan Gül, insana yatırımın genel siyaset tarzları olduğunu ifade etti.

'ANA MUHALEFET HİÇ BU KADAR ALÇALMAMIŞTI'

Türkiye'nin birlik, beraberlik ve huzurunu kimsenin bozamayacağını anlatan Adalet Bakanı Gül, 80 milyon insanın can ve mal emniyetinin Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin teminatı altında olduğunu söyledi. Bakan Gül, CHP liderinin Alman basınına Türkiye'ye şikayet eden açıklamalarını eleştirdiği konuşmasında şöyle dedi: "Kalkıp; 'Türkiye'de vatandaşın can mal emniyeti yok' demek asla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına yakışır bir ifade değildir. Bir ana muhalefet partisi lideri konumunda olan birisinin söylemeyeceği bir sözü Türk siyasi hayatında duyduk. Bu coğrafyada hiçbir zaman ana muhalefet ya da muhalefet bu kadar alçalmamıştı. Ana muhalefet partisinin genel başkanının açıklamaları gerçekten Türkiye'nin değerlerine, siyasetin ahlakına asla uygun düşmemektedir. Türkiye'de uzlaşma vardır, toplumsal mutabakat vardır. Türkiye'de kutuplaşmayı sağlamak adına yapılan bu tür açıklamalar milletimiz tarafından asla tasvip görmeyecektir."

'FETÖ'CÜLER, BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ ŞEKİLDE YARGILANIYOR'

Bakan Gül, açılışın ardından da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Darbe girişimine ilişkin yürütülen FETÖ davası sanıklarının yargılamalarının bağımsız ve tarafsız yapıldığını dile getiren Bakan Gül şöyle konuştu: "Şu anda 15 Temmuz darbe girişimine karışan tüm darbeciler, FETÖ terör örgütü yönetici kadrosu üyeleri yargılanıyor. Türk mahkemeleri adil, bağımsız ve tarafsız şekilde hakim ve savcılarımız bu yargılamaları yapıyor. Herkes yargıya sonuna kadar güvensin, adaletin tecelli edeceğine asla şüphe duymasınlar."

'CHP, FETÖ AĞZINI BIRAKSIN'

CHP'nin düzenleyeceği Adalet Kurultayı'na ilişkin yöneltilen soruyu da Bakan Gül şöyle yanıtladı: "CHP'nin nesi var bizi ilgilendirmez. Türk milletinin bağımsız, tarafsız yargısız var, hakimi, savcısı var. CHP, FETÖ ağzını önce bıraksın. Darbecilerin yanında, terör örgütleriyle aynı dili kullanmaktan vazgeçsin. Şu milletin yanında bari 2 gün durmaya çalışsın. CHP şu milletle 30 gün olmadı 30 dakika aynı duyguyu paylaşmaya, FETÖ'ye diğer terör örgütlerine karşı milletin yanında durmaya, FETÖ ağzıyla konuşmamaya davet ediyor. CHP'nin nesi var adaletle ilgili bilinmez ama Türk milletinin, Türk devletinin bağımsız, tarafsız yargısı var, adalet mekanizmaları var."

TEK TİP KIYAFET UYGULAMASI

Bakan Gül, FETÖ sanıklarına yönelik tek tip kıyafet uygulamasına yönelik eski bakan Bekir Bozdağ zamanında başlayan çalışma olduğunu ve ilerleyen günlerde bu konudaki detayları kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.