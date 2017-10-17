AB’de Kurz tedirginliği

Olası sorunun en önemli nedeni ise Sebastian Kurz liderliğindeki Avusturya Halk Partisi’nin (ÖVP), en muhtemel koalisyon ortağının Neo-Nazi geçmişe sahip Heinz-Christian Strache önderliğindeki aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) olması. Seçim sonuçlarının ardından Kurz ile görüşen AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, ‘istikrarlı ve Avrupa yanlısı’ hükümet beklentisini dile getirdi. Henüz Brüksel’de FPÖ’nün dahil olacağı bir Avusturya hükümeti konusunda net yorum yapılmasa da herkesin aklında 2000’deki deneyim var. Dönemin ÖVP lideri Wolfgang Schüssel’in, FPÖ lideri Jörg Haider ile koalisyona gitme kararı alması üzerine AB, tarihinde ilk kez bir üyesine ‘yaptırım’ uygulamak zorunda kalmıştı. Gelinen aşamada olası bir ÖVP-FPÖ koalisyonu AB içinde pek hoş karşılanmayacak.

OLUMSUZ ÇİZGİ SÜRECEK

Seçim kampanyası sırasında Türkiye’nin AB üyelik sürecine ilişkin son derece sert bir tavır izleyen Kurz’un liderliğinde oluşacak olası bir hükümetin Ankara’ya yönelik politikasında radikal değişikliğe gitmesi beklenmiyor. ÖVP ile FPÖ’nün Türkiye yaklaşımı arasında pek bir fark yok. Türkiye karşıtlığı ‘kategorik’ olan Avusturya’nın olumsuz çizgisini sürdürmesi öngörülse de Viyana’nın etki düzeyi düşük olmayı sürdürecek. Kurz, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını, mümkünse bitirilmesini istiyor. Avusturya aylardır bu çizgide olsa da son dönemde Türkiye konusunda attığı adımlarda yalnız kaldı.