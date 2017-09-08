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    ABD’den korumalara silah satışı yasağı

    DIŞ HABERLER
    08.09.2017 - 23:00 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 23:00

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın mayıs ayında ABD’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Washington’daki Türk Büyükelçiliği önünde çıkan kavgayla ilgili ABD’den yeni bir tepki geldi. ABD Senatosu Tahsisat Komisyonu, Erdoğan’ın korumalarına silah satışının yasaklanmasını öngören tasarıyı onayladı.

    Amerikan haber ajansı AP, ABD’den Türkiye’ye Erdoğan’ın koruma ekibinin kullanması için yapılması planlanan 1.2 milyon dolarlık yarı otomatik tabanca ve mühimmat satışının durdurulmuş olduğunu bildirdi. Erdoğan’ın korumalarına yeni silah satışını engellemek üzere düzenlenen tasarıyı Demokrat Partili Senatörler Patrick Leahy ve Chris Van Hollen hazırladı. Van Hollen, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişisel korumalarının, Amerikan topraklarında barışçıl Amerikalı protestoculara saldırmasına izin vermeyeceğiz ve onlar bunu yaparken onlara kesinlikle silah satmayacağız” diye konuştu. Van Hollen, Senatör Leahy ve kendisinin, ABD Dışişleri Bakanlığı ile birlikte, bu korumaların bağlı olduğu kurumun bu eylemlerden sorumlu tutulması için çalışacaklarını söyledi. Van Hollen, polisin muhaliflerin bastırılması için Erdoğan’a yardım ettiğini öne sürdü. Temsilciler Meclisi’nden Cumhuriyetçi vekil Dave Trott ise “Bu silah satışını bloke etmemiz ve Erdoğan’ı işaret ederek ona, stratejik bir yer olmanın Türkiye’yi hukukun üstüne çıkarmadığını söylememiz gerekiyor” dedi.  Erdoğan’ı koruyan polislere silah satışını yasaklayan düzenleme bir bütçe tasarısının parçası olarak Senato’ya gidecek.

    Etiketler: Erdoğan , ABD , gazetehaberleri
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