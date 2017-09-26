74 yaşındaki adama 'kadınlı erkekli partiden' idam

Başsavcı Abbas Caferi Dolatabadi, idama mahkum edilen yaşlı adamın “uyuşturucu ve alkolün” olduğu ve “kadınların taciz edildiği” partiler düzenleyen “yozlaşmış bir çetenin” başında olduğunu iddia etti.
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