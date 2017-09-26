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    74 yaşındaki adama 'kadınlı erkekli partiden' idam

    Hürriyet Haber
    26.09.2017 - 17:39 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 17:39

    İran’da 74 yaşındaki bir adam, “kadınlı erkekli ve yarı çıplak partiler” düzenlediği için idama mahkum edildi.

    Başsavcı Abbas Caferi Dolatabadi, idama mahkum edilen yaşlı adamın “uyuşturucu ve alkolün” olduğu ve “kadınların taciz edildiği” partiler düzenleyen “yozlaşmış bir çetenin” başında olduğunu iddia etti.

    Mahkemenin kararı, temyize gönderildi.

    Etiketler: idam , iran , kadınlı erkekli parti , uyuşturucu , içki , alkol
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