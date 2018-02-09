737 bin kişi dedelerini aradı

İÇİŞLERİ Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün önceki gün e-Devlet kapısından başlattığı ‘alt-üst soy raporu’ hizmeti vatandaşlardan büyük ilgi gördü. E-Devlet kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında vatandaşların ‘alt-üst soy raporu’nun nüfus müdürlüklerine gitmeden e-Devlet üzerinden alabilmesi için yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından önceki gün saat 14.00’ten itibaren belgeler alınmaya başlandı.

SORGULAMA GECESİ

TÜRKSAT yetkililerinin verdiği bilgiye göre, soyağacı sorgulama hizmetine en büyük ilgi gece 02.00-04.00 saatleri arasında oldu. Hizmetin kullanıma açıldığı dakikadan gece saat 02.00’ye kadar yaklaşık 200 bin belge alındı. Vatandaşların ilgi gösterdiği hizmette asıl yoğunluk ise gece 02.00-04.00 arasında yaşandı. Bu saatler arasında da 110 bin belge sağlandı.

‘Alt-üst soy raporu’ndan saat 04.00’e kadar milyonlarca kişi faydalanmaya çalışırken ancak 737 bin 237 kişi giriş yapabildi. Saat 04.00’ten itibaren yoğunluğun artarak devam etmesi nedeniyle verilen hizmette gecikmelerin oluşması ve vatandaşların bekleme sürelerinde artış yaşanmaya başlanmasından dolayı alt-üst soy raporunun e-Devlet üzerinden paylaşımı geçici olarak durduruldu.

SADECE KENDİNE AİT BİLGİ

E-Devlet üzerinden ‘nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi’ hizmeti sunulmasına devam edilecek ve yoğunluğun azalmasından sonra alt-üst soy raporu hizmeti kısa süre içerisinde kullanıma açılacak.

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üstsoy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.