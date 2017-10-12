7 Ekim ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi

Ehliyet sınavının bu yılki dördüncü sınavı 7 Ekim Cumartesi günü yapıldı. Sınavda çıkan sorular ve cevap anahtarı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan ODSGM ( Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü) üzerinden erişime açıldı. Ehliyet sınavından en az 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girebilecek. Direksiyon sınavından da en az 70 puan alanlar, stajyer ehliyet sahibi olacaklar. Peki ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



Ehliyet sınav sonuçları ise MEB tarafından yayınlanan takvime göre 19 Ekim 2017 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, MEB internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecekler. Sonuçlar, http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

EHLİYET SINAVI SORULARI

Ehliyet teori sınavlarında ilk yardım ve sağlık bilgisi testinden 12, trafik ve çevre bilgisi dersinden 23, motor ve araç tekniği bilgisinden 9, trafik adabı dersinden 6 olmak üzere sürücü adaylarına 50 soru yöneltiliyor.

EHLİYET SINAVININ GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR



Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB’in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

*Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

*e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması,

*Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi *Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,

*e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,

*Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.