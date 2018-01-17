600 gence sosyal girişimcilik sertifikası

Boğaziçi Üniversitesi Mezunu İş İnsanları Derneği’nin (BRM) İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle yürüttüğü Sosyal Girişimcilik Programı (SoGİP) ilk öğrencilerini mezun etti. Program kapsamında aralarında Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin de yer aldığı 15 yükseköğretim kurumundan 600 öğrenciye Sosyal Girişimcilik bir kariyer seçeneği olarak tanıtıldı. 150 öğrenci kapsamlı sosyal girişimcilik eğitimi aldı.

SoGiP Kapanış etkinliğinde konuşan BRM Yönetim Kurulu Başkanı Sedef Gürsel, “Bugün burada bir bitişi değil, başlangıcı kutluyoruz. SoGiP’e sponsor olan şirketlerimizin, onlar için üretilen projeleri genç SoGiP’lilerle birlikte büyütüp geliştirecekleri, şirketleştirecekleri ve belki de birer kapsayıcı işletme olacakları yolculuklarının başlangıcını kutluyoruz" dedi.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz, yeni dünya düzeninde toplumsal sorunlara çözüm üretebilen sosyal girişimci projelerin bir adım önde olacağını belirterek şöyle konuştu:

“İSTKA olarak 2009 yılından bu yana İstanbul’da girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, özelikle yenilikçi ve yaratıcı girişimciliğin yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Boğaziçi Mezunu İş İnsanları Derneği’nin Sosyal Girişimcilik Projesi de ajansımızın öncelikleri kapsamında güzel bir uygulama örneği oldu.”

Katılımcılar program kapsamında Sosyal İnovasyon Merkezi’nden Sosyal Girişimcilik; Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nden de KOSGEB eğitimleri aldı. Eğitimlerin ardından Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasından seçtikleri alanda sosyal iş fikirleri geliştirmek üzere Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın desteğiyle düzenlenen proje atölyelerine katıldılar.

SoGiP’in dönem sponsorlukları proje atölyeleri düzenledi. Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, BKM CEO’su Soner Canko; P&G Türkiye Kurumsal İletişim Başkanı Ayça Turgay ve ETİ Gıda Pazarlama Yöneticisi Merve Erdebil’in yer aldığı üst düzey yöneticiler genç sosyal girişimcilere kurum olarak üzerinde çalışmak istedikleri toplumsal sorunları bizzat aktardılar ve bu kurumların çalışanları önemli etki yaratacak, hayata geçirilebilir ve sürdürülebilir sosyal girişim projeleri yaratabilmeleri için mentorluk yaptı.

Genç sosyal girişimcilerin toplumsal sorunlara çözüm getirmek amacıyla geliştirdikleri 30’un üzerinde yaratıcı iş fikri arasından, sponsor şirketler tarafından değerlendirilerek uygun olanlar gençlerle işbirliği içinde hayata geçirilmek üzere çalışmalara başlandı. SoGiP programından mezun olan tüm öğrencilere BRM tarafından Sosyal Girişimcilik ve KOSGEB sertifikaları verildi.