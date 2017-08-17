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    Hürriyet>Eğitim>6 yeni fakülte kuruldu

    6 yeni fakülte kuruldu

    AA
    17 Ağustos 2017 - 09:27Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 09:38

    Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte ile yüksekokulların kurulması ve kapatılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Amasya Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bayburt Üniversitesi’ne bağlı Sanat ve Tasarım Fakültesi, İnönü Üniversitesi’ne bağlı Hemşirelik Fakültesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne bağlı Diş Hekimliği Fakültesi ve Mersin Üniversitesi’ne bağlı Hemşirelik Fakültesi kuruldu.

    Amasya Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Yüksekokulu ise kapatıldı.

    SUDAN’DA ENSTİTÜ, ANKARA’DA FAKÜLTE
    Öte yandan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı yeni fakülte ve enstitü kurulmasına ilişkin kararlar da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı olarak Sudan'ın başkenti Hartum'da Hartum Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Ankara'da Gülhane Eczacılık Fakültesi kurulacak.   

    Söz konusu kararlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın teklifi üzerine 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30'uncu maddesine göre alındı.

    Etiketler: Üniversite , fakülte , yüksekokul , Resmi Gazete , MEB
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