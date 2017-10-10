4’lü koalisyona parti meclisleri onay verdi

ÖZGÜRLÜK ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Hıristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) liderleri yaptıkları açıklamada, dün gün boyunca toplanan ve geç saatlere kadar müzakere eden meclis gruplarının hazırlanan protokolü onayladığını bildirdi. Koalisyon hükümeti kurma çalışmalarını yürüten eski Başbakan Yardımcısı Gerrit Zalm ve dört partinin liderleri, protokolde bazı küçük çaplı değişiklikler yapmak için bu sabah son kez bir araya gelecek.

Gün içinde resmi olarak açıklanması beklenen koalisyon protokolü perşembe günü meclis gündemine gelecek. Meclisteki görüşmelerin ardından seçimlerde en büyük parti çıkan VVD’nin lideri Mark Rutte’ye yeni hükümeti kurma görevi verilmesi bekleniyor.

Hollanda’da dört partinin bakanlıkların dağılımı ve isimler üzerinde büyük oranda anlaşmaya vardığını belirten siyasi yorumcular, yeni kabinenin bu ay sonuna doğru resmi olarak iş başı yapabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.