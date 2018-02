4 yıldır süt almak için sıraya giriyor

İzmir Karşıyaka’da yaşayan vatandaşlara her gün sabah süt dağıtımı yapan sütçü Mustafa Aksakal’ın, müşterilerinin yanı sıra yolunu gözleyenlerden biri de bir sokak kedisi. Her sabah vatandaşlardan önce sıraya girerek, sütçünün gelmesini bekleyen sevimli sokak kedisi, görenleri hem güldürüyor hem de şaşırtıyor. Daha sütçü gelmeden oturarak sütçüyü bekleyen kedi, sütçü gelen kadar yerinden ayrılmıyor. Küçük kediye ilk sırayı kaptıran vatandaşlar ise hemen arkasına geçerek sıraya giriyor.

Önce kedinin sütünün verilmesini bekleyen vatandaşlar alışverişlerini de kedinin karnı doyduktan sonra yapıyor. Tam 4 yıldır her gün aynı şekilde sütçüsünü bekleyen kedi, karnını doyurduktan sonra ise sütçü gidene kadar yanından ayrılmıyor.

“4 SENEDİR GELDİĞİMDE İLK SIRADA O BEKLİYOR”

Her gün geldiğinde kediyi ilk sırada beklerken bulduğunu belirten sütçü Mustafa Aksakal, “Her gün geldiğim zaman hazır bekliyor ve 4 senedir böyle, her gün ilk geldiğimde onu görüyorum. İlk sırada hep o oluyor. Onun sütünü veriyoruz önce ondan sonra müşterilerimize veriyoruz. Her gün böyle minik dostumuzla dağıtım yapıyoruz. Burada bir aile gibiyiz” dedi.

SEVİMLİ KEDİYE SIRALARINI KAPTIRDILAR

Sevimli kediyi sıralarını kaptıran vatandaşlar ise her sabah önceliğin onun olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Her gün böyle sıraya giriyoruz. Sütçü geliyor, kuyrukta bekliyoruz, süt alıyoruz. En ön sırada ise bir kedi var. Pazar günleri hariç her gün böyle. Birincilik kedide. Sütün tadını aldığı için en öne geçiyor. Sütçü de gelince ilk önce ona veriyor. Ondan sonra arkasındaki ilk kişiden başlıyor. Ona hayvan demek yanlış olur insanlardan daha değerli olan bir varlık. Sütçümüz geldiği zaman önce onun payını veriyor. Ondan sonra vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.”

“İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM”

İlk defa süt almaya gelen ve önünde sıra bekleyen kedi gören bir vatandaş da çok şaşırdığını ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını ifade etti.