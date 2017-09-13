300 öğrenciye yurtdışında eğitim fırsatı

Uluslararası kültürel hareketlilik ve öğrenme alanında 1974’ten beri projeler gerçekleştiren Türk Kültür Vakfı’nın, AFS Kültürlerarası Programları 2018-2019 dönemi katılımları için son başvuru tarihi 27 Ekim olarak açıklandı. Geçen yıl Türkiye’nin farklı şehirlerinden 15-18 yaş grubundan 146 öğrenciyi, dünyanın dört bir yanına kültürlerarası deneyim amacıyla gönderen vakıf, AFS ile 2018’de yurtdışına 300 öğrenci göndermeyi ve 80 öğrenci konuk etmeyi hedefliyor. Vakıf, 2018 dönemi kültürlerarası öğrenme deneyimi için yapılacak AFS başvurularını, 27 Ekim’e kadar www.turkkulturvakfi.org.tr adresinden alacağını duyurdu.

“GELECEK YIL 5 BİN BAŞVURU HEDEFLİYORUZ”

Liselere yönelik yürütülen ve 60 yılı aşkın süredir devam eden AFS Kültürlerarası Programları’na dair konuşan Türk Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mete Fanuscu, “Empati, hoşgörü, gönüllülük ve toplumsal sorumluluk değerlerini paylaşan bir vakıf olarak daha barışçıl ve diyalog yanlısı bir dünya kurma amacını taşıyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz projelerle şimdiye kadar 6 bin öğrencinin İtalya’dan, Brezilya’ya, Hindistan ve Tayland’dan ABD’ye dünyanın dört bir yanında kültürlerarası programlara katılmasını, 5 bin öğrencinin Türkiye’de konuk olmasını sağladık. 18 yaş altı ve üstü olarak yürüttüğümüz öğrenci değişim programlarımızın süreleri 3-6 aylık kısa dönem ve 1 yıllık uzun dönem olmak üzere ikiye ayrılıyor. Her yıl ortalama 180-190 öğrenci, değişim programlarımızdan faydalanıyor. 2017’de AFS Kültürlerarası Programlarına 1.500 başvuru olmuştu. Gelecek yıl ise 5 bin başvuru hedefliyoruz” dedi.

İKİNCİ YABANCI DİL İÇİN EN ÇOK İLGİ AVRUPA ÜLKELERİNE

AFS sayesinde yeni bir dil öğrenmekten de öte yeni bir kültür tanımanın önemine vurgu yapan ve programa katılan öğrencilerin, yanında kaldıkları ailenin bir üyesi olduğunu söyleyen Fanuscu, “Eskiden AFS’ye katılım için ABD trend ülke iken, son dönemlerde Avrupa ülkeleri daha çok ilgi görüyor. Aileler, çocuklarının İngilizce dışında başka bir yabancı dili öğrenmesini tercih etmeye başladı. AFS sayesinde öğrenciler, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde isterlerse yurtdışında bir hayat kurabilecek donanıma ve perspektife sahip olup dünya vatandaşı olabiliyorlar” diye konuştu.

“AFS, KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİM VE AKTİF VATANDAŞLIK BİLİNCİ YARATMAYI AMAÇLIYOR”

AFS’nin amacı ve kendi gönüllülük süreciyle ilgili konuşan AFS gönüllülerinden Ekin Gök, “Bu bursla 2010-2011 döneminde Danimarka’da bulundum. Döndükten sonra hem AFS Gönüllüleri Derneği hem de AFS Türkiye çatısı altında gönüllü olmaya karar verdim. AFS, kültürlerarası etkileşim ve aktif vatandaşlık üzerine bir bilinç yaratmayı, kurulan kültürlerarası bağlarla yaşadığımız topluma etki edebilmeyi amaçlıyor. Bu açıdan da AFS’nin kazanımları ve gönüllülük süreci içerisinde yer almak ve bunu gelecek nesillere aktarmak benim en temel motivasyonum oldu” dedi.

“AFS SAYESİNDE GÜZEL ARKADAŞLIKLAR EDİNDİM VE OLGUNLAŞTIM”

2017 AFS katılımcılarından 18 yaşındaki Erdem Gülçin ise, “AFS ile İsveç’in Stockholm şehrinde 10 ay kaldım. İsveçliler çok sade ve mütevazı insanlar. Orada çok güzel arkadaşlıklar edindim. Yeni bir ailem oldu. Olumlu anlamda değiştiğimi ve olgunlaştığımı hissediyorum. Bu programlara katılmayı düşünen arkadaşlara açık görüşlü olmalarını, burada geçirdikleri bir yılı hayatında kazanabileceği en değerli deneyimler olarak görmelerini tavsiye ederim” diye konuştu.