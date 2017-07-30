3 yıl sonra ‘yol arkadaşları’yla

16 Nisan’daki anayasa değişikliği kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanı seçilmesinin ardından ilk kuruluş yıldönümü kutlaması için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Erdoğan, 10 Ağustos 2014’te Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesinden 4 gün sonra partisinin kuruluş yıldönümünde AK Parti’ye veda etmişti.

Kutlamalar için AK Parti’de görev yapmış eski-yeni tüm isimlere davetiye gönderilecek. Programa parti teşkilatlarının yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, il ve belediye başkanları, kurucular ve delegeler ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Sadullah Ergin gibi ‘yol arkadaşları’ davet edilecek.

SİNCAN ÖZEL OLARAK SEÇİLDİ

Programa Erdoğan’ın daha önce “Partiye sırtını dönen kimse iflah olmadı” ifadesiyle tepki gösterdiği AK Parti’den istifa eden, ayrılan isimler ise davet edilmeyecek. Erdoğan için büyük önem taşıyan kuruluş yıldönümü programı için Ankara’nın Sincan ilçesi özel olarak seçildi. 28 Şubat sürecinde 1997’de tankların yürütüldüğü Sincan’daki Harikalar Diyarı’nda yapılacak programda AK Parti’nin 16 yıllık geçmişinden kesitlerin yer alacağı sinevizyon gösterisi izletilecek.

‘İKİ ÖNEMLİ SEÇİM’ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 seçimlerine dikkat çekeceği konuşmasında parti teşkilatlarına “AK Parti bir vefa hareketidir. 2019 yılında iki önemli seçim yaşayacağız. Seçimlere kadar AK Parti’yi bugünlere getiren gelenekleri unutmadan, mütevazı şekilde tüm vatandaşlarımıza ulaşacağız. Biz milletin partisiyiz. Milletle olduğumuz sürece yalnız kalmayacağız” vurgusu yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile halkı sahneden selamlayacak.