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    3 yıl sonra ‘yol arkadaşları’yla

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    30 Temmuz 2017 - 22:04Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 00:44

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 3 yıllık aranın ardından ‘çift şapka’yla 14 Ağustos’ta AK Parti’nin 16’ncı kuruluş yıldönümünde halkla buluşacak. Kuruluş yıldönümü Sincan’daki Harikalar Diyarı’nda yapılacak. Kutlamalara ‘partiye sırtını dönmeyen tüm yol arkadaşları’ davet edilecek.

    16 Nisan’daki anayasa değişikliği kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanı seçilmesinin ardından ilk kuruluş yıldönümü kutlaması için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Erdoğan, 10 Ağustos 2014’te Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesinden 4 gün sonra partisinin kuruluş yıldönümünde AK Parti’ye veda etmişti.

    Kutlamalar için AK Parti’de görev yapmış eski-yeni tüm isimlere davetiye gönderilecek. Programa parti teşkilatlarının yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, il ve belediye başkanları, kurucular ve delegeler ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Sadullah Ergin gibi ‘yol arkadaşları’ davet edilecek.

    SİNCAN ÖZEL OLARAK SEÇİLDİ

    Programa Erdoğan’ın daha önce “Partiye sırtını dönen kimse iflah olmadı” ifadesiyle tepki gösterdiği AK Parti’den istifa eden, ayrılan isimler ise davet edilmeyecek. Erdoğan için büyük önem taşıyan kuruluş yıldönümü programı için Ankara’nın Sincan ilçesi özel olarak seçildi. 28 Şubat sürecinde 1997’de tankların yürütüldüğü Sincan’daki Harikalar Diyarı’nda yapılacak programda AK Parti’nin 16 yıllık geçmişinden kesitlerin yer alacağı sinevizyon gösterisi izletilecek.

    ‘İKİ ÖNEMLİ SEÇİM’ VURGUSU

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 seçimlerine dikkat çekeceği konuşmasında parti teşkilatlarına “AK Parti bir vefa hareketidir. 2019 yılında iki önemli seçim yaşayacağız. Seçimlere kadar AK Parti’yi bugünlere getiren gelenekleri unutmadan, mütevazı şekilde tüm vatandaşlarımıza ulaşacağız. Biz milletin partisiyiz. Milletle olduğumuz sürece yalnız kalmayacağız” vurgusu yapacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile halkı sahneden selamlayacak. 

    Etiketler: gazetehaberleri , ak parti , erdoğan
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