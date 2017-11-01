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    273 üniversiteliye burs

    AA
    01.11.2017 - 15:27 | Son Güncelleme:

    Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından 2018 yılında toplam 273 lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırma bursu verileceğini açıkladı.

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 2018 yılı bütçeleri görüşülüyor. Başbakan Yardımcısı Işık; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki kurumların bütün bilimsel araştırmalarıyla faaliyetlerinin elektronik ortamda hızlı, verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaklarını vurguladı. Işık, bu doğrultuda kütüphane, arşiv, bilgi bankaları ve veri tabanlarını bir araya getiren bir Bütünleşik Bilgi Sistemini uygulamaya koyduklarını anlattı. Başbakan Yardımcısı Işık, 2017'de burs sisteminin e-devlet hizmetlerine eklendiğine işaret ederek, şöyle devam etti:
    "Yüksek Kurumumuz, 2011 yılından itibaren bünyesinde yer alan kurumların kendi amaç ve ilkeleri doğrultusunda bilgi üretilmesini teşvik etmek amacıyla burs veriyor. Bu kapsamda, 2017'de 130 lisans, 113 yüksek lisans, 106 doktora ve 1 doktora sonrası olmak üzere toplam 350 kişiye burs verildi. 2018 yılında 125 lisans, 73 yüksek lisans, 63 doktora ve 12 doktora sonrası araştırma bursu olmak üzere toplam 273 bursluya daha destek vermeyi planlıyoruz" dedi.

    Etiketler: Üniversite , ÖĞRENCİ , fikri ışık
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