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    24 hektar orman yok olur

    Hürriyet Haber
    16 Ağustos 2017 - 00:14Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 00:14

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, üniversiteden geçmesi planlanan ve Malazgirt ile Bilkent bulvarlarını birleştirecek 2.1 kilometrelik tünel projesinin 24 hektara yakın bir orman alanının yok olmasına yol açacağını söyledi.

    AÇ KAPA YAPILMASIN
    Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Rektörlük Toplantı Salonu’nda dün düzenlediği basın toplantısında ODTÜ arazisinden geçecek tünelin yapılma yöntemiyle ilgili “ODTÜ arazisi, yüzde 87’si orman olan bir ekosistemdir. Aç kapa yöntemiyle yaptığımız zaman büyük bölümü 1. derece doğal sit alanı statüsünde olan bu alan geri dönüşü olmayan bir zarara uğrayacaktır. ODTÜ’den geçmesi planlanan, Malazgirt Bulvarı ile Bilkent Bulvarı’nı birleştirecek 2.1 kilometrelik tünel yolun aç kapa yöntemiyle yapılmaması konusunda ısrarlıyız.” dedi.

    Eskişehir Yolu’nun Ankara’nın omurgası olduğuna işaret eden Kök şunları söyledi: “ODTÜ-Bilkent Üniversitesi sınırında öngörülen bu taşıt yolu, doğal yapıyı dikkate almamakta olup doğal yapının tahribine ve niteliksizleşmesine yol açacaktır. Öngörülen yolun ODTÜ arazisinden geçen kısmı tescilli orman arazisine denk gelmektedir. Arazinin büyük bölümü 2. Derece Doğal Sit Alanı stat üsündedir. ODTÜ arazisinden yaklaşık 4.8 km uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde geçmesi öngörülen taşıt yolu, sanat yapılarıyla 24 hektara yakın bir orman alanının yok olmasına yol açacak. Bunun yanı sıra bu yol ile ODTÜ’nün batı sınırı arasında kalan yaklaşık 94 hektarlık orman alanının ODTÜ arazisi ve orman alanı bütünlüğüyle ilişkisi koparılacak.”

    ÖĞRENCİLERDEN PROTESTO
    Kampusun giriş kapısındaki Bilim Ağacı önünde toplanan ODTÜ’lü öğrenciler, “Ranta ve talana karşı ODTÜ’yü savunuyoruz” yazılı bir pankart açarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, “Ya yapılacak ya yapılacak” sözlerine tepki gösterdi. Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka da öğrencilere destek verdi.

    Etiketler: ODTÜ , ANKARA , gazetehaberleri
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