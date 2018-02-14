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    2018 Kış Olimpiyatları Doodle'ı için Sevgililer Günü sürprizi

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 00:05 | Son Güncelleme:

    2018 Kış Olimpiyatlarının yapıldığı bu günlerde Google yine bir sürpriz yaparak Sevgililer Günü'nü unutmadığını gösterdi. Dev arama motoru Google her yıl Sevgililer Günü için tasarladığı doodle'ı bu yıl 2018 Kış Olimpiyatlarıyla birleştirdi. İşte, Sevgililer Günü hakkında bilgiler.

    Google’ın her gün farklı bir doodle tasarımı ile hatırlatmada bulunduğu 2018 Kış Olimpiyatları'nın açılışı 9 Şubat Cuma günü görkemli bir törenle yapıldı. 9 Şubat'tan bu yana her gün doodle tasarlamaya devam eden Google, Sevgililer Günü sürpriziyle karşımıza çıktı. İşte, Sevgililer Günü'nün tarihçesi ve ayrıntılar.

    SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

    Sevgililer Günü'nün kesin kökeni hâlâ bir sır olarak kalır, ancak tarihçiler binlerce yıl köklerine inanıyorlar. En popüler teori, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanır. Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır. 1908 tarihli Katolik Ansiklopedisi'ndeki eski şehitler listesinde, 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine geçmektedir:

    Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı tarihi dokümanlarda hiç geçmemektedir ve kimi tarihçilere göre sadece bir efsanedir. Valentine'nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 yılında Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir.

    1969 yılında kilise takviminden Aziz Valentine gününü çıkarmıştır.

    Etiketler: 2018 kış olimpiyatları , sevgililer günü , doodle , google , son dakika
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