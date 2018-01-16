2018 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet İşleri Başkanlığı tarih verdi mi?

Hac kuralarının ne zaman çekileceğiyle ilgili araştırmalar sürmeye devam ediyor. Binlerce hacı adayı dini vazifelerini yerine getirebilmek amacıyla hac kuralarının çekileceği tarihi bekliyorlar. Peki, 2018 hac kuralarıyla ilgili tarih verildi mi?

Hac kuralarının çekiliş tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Kuraların çekiliş tarihi açıklandığı an haberimize eklenecektir.

HAC KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 yılı itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak olan hac kayıtları yani hac kura sonuçları ile ilgili henüz resmi bir tarih verilmedi. Fakat geçtiğimiz senelere bakacak olursak Hac kayıtları kura sonuçlarının Şubat ayında açıklanması ön görülüyor.

HAC KURALARI NASIL ÇEKİLİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığımızca, kuraya tabi tutulacak hacı adaylarının önemli bir bölümünün önceki yıllardan beri bekleyen ve bu yıl tekrar kayıt yenileten, bir kısmının da ilk kez ön kayıt yaptırmış olanlardan teşekkül etmesi sebebiyle, önceki yıllardan bekleyenlerin mağduriyetlerini belli oranda giderebilmek ve kendilerine daha fazla imkan sağlamak maksadıyla, kur’a çekiminde; kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulanması ve kuranın; hacı adaylarının peş peşe girdiği kura sayısının kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmesi benimsenmiştir. Örneğin Katsayılı kura sistemi ile 5 yıldır başvuru yapanların 25 kez, 4 yıldır kayıt yaptıranların 16, 3 yıldır kayıt yaptıranların 9, 2 yıldır kayıt yaptıranların 4 ve bu yıl ilk kez kayıt yaptıranların ise 1 kez ismi çıkmakta, böylece yeni kayıt yaptıranların heyecanı da her yıl devam etmektedir.

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