15 ay sonra hâkim karşısında

Duruşmayı yeni seçilen HDP’nin yeni eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin aralarında bulunduğu 30’a yakın HDP’li milletvekili ile Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş da izledi. Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdman ile Filistin Kurtuluş Hareketi’nin simge ismi Leyla Halid izinleri bulunmadığı gerekçesiyle salona alınmadı. Salonda jandarma görevlileri Demirtaş’ın izleyicilerle selamlaşmasını engellemek için etrafında toplanıp çember oluşturdu.

SEÇİM DÖNEMİ İDDİALARI

Duruşmada Demirtaş, özetle şu iddiaları dile getirdi: “2010’daki referandumda evet oyu kullanmamız için Abdullah Öcalan’ın el yazısıyla İmralı’dan yazı getirdiler. Bakanın kendisi getirdi. Bana getirdi. Niye; referandumda hem parlamentoda hem de dışarıda evet oyu vermemiz için. Tanıklarını dinleteceğim. ‘Partimizin anayasa değişikliğine ilişkin tavrı bu. Biz böyle bir değişikliğe evet demeyiz’ dedik.

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi. Aday olma niyetim yoktu. Partim oybirliğiyle beni aday gösterdi. Ama ne yaptı? 2014’te İmralı çözüm süreci vardı. Yine İmralı üzerinden adaylığımı geri çekme baskısı yaptı. Devlet adına görüşmeyi yapan heyet, ‘beyefendi adaylığınızdan rahatsızdır, hem çözüm yürütüyoruz hem niye aday oluyor’ dedi. Ben de ‘Biz kendisinin kölesi miyiz’ diye yanıt verdim.

7 Haziran seçimlerinde, tanıklarını dinleteceğim parti olarak seçime girmeyelim diye bize baskı yapmaya kalktı. Devletin İmralı heyeti, ‘Çözüm sürecine aykırıdır. 20-25 milletvekili neyinize yetmiyor?’ PM kararı olmadan parti olarak seçime gireceğiz açıklamasını yaptım. Kandil’in İmralı’nın talimatı ile bunu yaptı, şunu yaptı diyenler bana bunu yaptırmaya çalıştılar.”



