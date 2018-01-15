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    145 bin öğrenci burs için yarıştı

    Hürriyet Eğitim
    15.01.2018 - 17:48 | Son Güncelleme:

    Bir kolejin hafta sonu yapılan bursluluk sınavına 145 bin 382 öğrenci katıldı.

    Özel okulların bursluluk sınavları başladı. Geçen hafta sonu yapılan Doğa Koleji bursluluk sınavına ise Türkiye genelinde 145 bin 382 öğrenci katıldı. Okulun Genel Müdürü Ali Rıza Lüle “Başarıyı ödüllendirmek en önemli sorumluluklarımızdandır. Bu yıl da 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen bursluluk sınavlarıyla, geçen yıllar, bu yıl ve önümüzdeki 5 yıl ile burs miktarımızı 125 milyona çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Lüle, bursluluk sınavına yapılan rekor başvurudan memnun olduklarını belirtirken, “Akademik başarısını önemseyen, dünya standartlarında eğitim almak isteyen, burs benim hakkım diyen öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

    Etiketler: Bursluluk Sınavı , Sınav
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