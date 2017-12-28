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    1 Ocak son! Whatsapp artık bu telefonlarda çalışmayacak!

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 08:32 | Son Güncelleme:

    Görüntülü arma, mesajlaşma, dosya aktarımı gibi işleri gerçekleştirmek için günlük hayatımızda sıkça kullandığımız WhatsApp, 31 Aralık'tan sonra bazı telefon modellerine desteğini kesiyor. Bu durum şirketin kendi resmi sayfasında yayınlandı.

    WhatsApp'ın resmi sayfasında yayınlanan duyuruda hangi akıllı telefonlarda ve işletim sistemlerinde desteğin kesileceği de söylendi. WhatsApp'ın artık çalışmayacağı telefon ve işletim sistemleri;

    2.3.3 altı Android işletim sistemine sahip telefonlar

    Windows Phone 7

    iPhone 3GS

    Nokia Symbian S60

    Bu cihazlarda 31 Aralık'tan itibaren WhatsApp çalışmayacak. Bazı cihazlarda ise uygulama kullanabilecek ama 31 Aralık'tan itibaren yeni hesap oluşturma, hesabı yeniden aktive etme gibi özellikler kullanılmayacak. Ayrıca zamana bağlı olarak bu telefonlarda uygulamanın bazı özelliklerin de erişimler kısıtlanabilir. 31 Aralık'tan sonra kısıtlanacak telefonlar;

    BlackBerry OS ve BlackBerry 10: 31 Aralık 2017

    Windows Phone 8.0 ve altı:  31 Aralık 2017

    Nokia S40 – December: 31 Aralık 2018

    Android 2.3.7 ve altı: 1 Şubat 2020

     

    Etiketler: WhatsApp artık bazı telefonlarda çalışmıcak , WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar
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