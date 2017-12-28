1 Ocak son! Whatsapp artık bu telefonlarda çalışmayacak!

WhatsApp'ın resmi sayfasında yayınlanan duyuruda hangi akıllı telefonlarda ve işletim sistemlerinde desteğin kesileceği de söylendi. WhatsApp'ın artık çalışmayacağı telefon ve işletim sistemleri;

2.3.3 altı Android işletim sistemine sahip telefonlar

Windows Phone 7

iPhone 3GS

Nokia Symbian S60

Bu cihazlarda 31 Aralık'tan itibaren WhatsApp çalışmayacak. Bazı cihazlarda ise uygulama kullanabilecek ama 31 Aralık'tan itibaren yeni hesap oluşturma, hesabı yeniden aktive etme gibi özellikler kullanılmayacak. Ayrıca zamana bağlı olarak bu telefonlarda uygulamanın bazı özelliklerin de erişimler kısıtlanabilir. 31 Aralık'tan sonra kısıtlanacak telefonlar;

BlackBerry OS ve BlackBerry 10: 31 Aralık 2017

Windows Phone 8.0 ve altı: 31 Aralık 2017

Nokia S40 – December: 31 Aralık 2018

Android 2.3.7 ve altı: 1 Şubat 2020